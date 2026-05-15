"Buzzheart", dirigida por Dennis Iliadis, gana el Premio del Jurado al Mejor Largometraje de la sección oficial del FANT

Imagen de un film visto en FANT - FANT

BILBAO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Jurado del Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, formado en su Sección Oficial por Ángel Agudo, Alicia Albares y Álex Mendíbil, ha concedido el Premio al Mejor Largometraje de esta 32 edición a "Buzzheart", de Dennis Iliadis "por descomponer las relaciones humanas en un contexto familiar y encontrar el terror en los juegos de la psicología conductivista", tal y como lo ha valorado el Jurado.

En cortometrajes, el galardón al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial ha sido para "HYENA", de Altay Ulan Yang "por la creación de una atmósfera tan magnética como onírica para retratar un tema tan recurrente como el bullying de una manera muy original", según el Jurado.

En esta 32 edición, "Cara de cona", corto dirigido por Guillermo de Oliveira, ha obtenido una Mención especial "por ofrecernos el reverso luminoso de As Bestas". Además, los miembros del Jurado han escogido a "El cuerpo de Cristo", de Bea Lema, como Mejor Cortometraje Vasco. En este caso, lo ha destacado "por la audacia de trasladar su cómic a una técnica de animación que une la tradición con la modernidad".

En esta edición 2026, la Asociación de Guionistas Vascos-Euskal Gidoigileak ha considerado que el título merecedor del Premio Al Mejor Guion de Largometraje de la Sección Oficial es para "La torre de hielo", de Lucile Hadzihalilovic, porque "propone, a través del cuento 'La reina de las nieves', una narración sobria y contenida sobre cómo el paso a la madurez conduce, inevitablemente, a "matar al ídolo" que una misma construye".

Asimismo, el Premio a la Dirección más Innovadora Cineclub FAS ha sido para "Camp", película de Avalon Fast, "por tener más inventiva visual y personalidad estética que películas con cien veces más presupuesto, por saber transformar espacios mundanos en mágicos y por su exploración sincera, cruda y grunge de las roturas internas y el poder de la amistad femenina".

Por su parte, la Unión de Actores Vascos-Euskal Aktoreen Batasuna (EAB) ha decidido que el premio a la mejor interpretación de FANT en cortos vascos 2026 recaiga en Lorena Mariñelarena por su papel de Joxepi en "Erreka Zoko Hortan", de Ekaitz Bertiz. Según su criterio, "es un trabajo actoral involucrado, con una presentación de personaje natural y contenida, que va desplegándose en expresividad a medida que se desarrolla el arco del personaje de Joxepi".

"La actuación de Lorena Mariñelarena --ha agregado-- refleja las contradicciones propias de la edad de su personaje en relación a las responsabilidades que carga y sus circunstancias: el temor, la vulnerabilidad, la inocencia y el no tener elección, frente a la fuerza, la responsabilidad, el convencimiento, el empoderamiento y el arrojo. La joven actriz sustenta el peso del corto con un trabajo interpretativo continuado y equilibrado".

Los espectadores han otorgado el Premio del Público a la Mejor Película de la Sección Oficial "La ventana abierta", de Ana Graciani. En cuanto a cortometrajes de la Sección Oficial, el público ha decidido que el ganador sea 'Pobre marciano', de Álex Rey.

SECCIÓN PANORAMA FANTÁSTICO

El Jurado de la Sección Panorama Fantástico, formado por Iván Barredo, María Larrea y Miriam P. Álvarez, ha otorgado el Premio al Mejor Largometraje de la Sección Panorama Fantástico a "Sasyq", de Yerden Telemissov, por "ser una obra redonda de cine fantástico y ciencia ficción pensada para todos los públicos, aproximándonos a temas sociales y familiares con especial humanidad y ternura".

En esta sección, el Premio al Mejor Cortometraje ha recaído en "Tenéis que verlo", de Nacho Solana, "por reflejar de manera irónica y angustiosa el miedo de los padres primerizos al verse abducidos por un nuevo ser en sus vidas". En esta edición, el jurado ha decido otorgar una Mención especial al corto "The Veil", de Gabriel Motta, por "crear una esotérica atmósfera que traslada al espectador bajo el velo".

MÉLIÈS DE PLATA

Este año, y como novedad, se ha formado un Jurado específico para escoger al Premio Méliès de Plata Al Mejor Cortometraje Europeo Fantástico de la Sección Oficial. Bego del Teso, Benja de la Rosa y Andrea G. Bermejo han coronado al proyecto "Lo que te falta", de Sara Bermejo, que, -junto con otros once cortometrajes que reciban este reconocimiento en los festivales que forman parte de la Federación de Festivales Internacionales Meliés- está automáticamente clasificado para la competición al premio Meliés D'Argent, galardón de Oro a un cortometraje europeo de género fantástico.

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao muestra su apoyo a los trabajos cinematográficos realizados por creadoras. Muestra de ello es la colaboración con GIDOI- Guionistas de Euskadi y la III edición del Concurso de Guion de Cortometrajes para Autoras, que cuenta con el apoyo de (H)emen, centrado exclusivamente en guiones de género fantástico y de terror, en consonancia con FANT.

En la modalidad estatal del certamen, la ganadora ha sido Gigi Romero, quien recibirá 300 euros, y en la modalidad vasca, dotado con 600 euros, Tania García de Pedro se ha alzado con el premio.

El Palmarés principal se proyectará el domingo, 17 de mayo, en la Sala BBK. A las 17.00 horas las películas ganadoras de la Sección de Panorama Fantástico, y a las 19.30 horas, los títulos premiados en la Sección Oficial.