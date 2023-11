La Cabra Mecánica enfila este jueves en Bilbao la recta final del definitivo adiós de los escenarios del grupo

Archivo - La Cabra Mecánica - REMITIDA POR THE BORDERLINE MUSIC - Archivo

Ha aprovechado este tour para conmemorar el 25 aniversario de su primer disco y reeditar el exitoso 'Vestidos de Domingo'



BILBAO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo La Cabra Mecánica enfila este jueves, con un concierto en la sala BBK de Bilbao (20.00 horas), la recta final de su definitiva adiós de los escenarios como proyecto musical, tal y como ha corroborado su líder, Miguel Angel Hernando 'Lichis', desde que arrancara esta gira de despedida a mediados del año pasado.

El concierto de este jueves en la capital vizcaína, programado en el ciclo Sirimiri que organizan el festival BBK Bilbao Live y BBK, será el antepenúltimo de este tour, denominado "L.C.M. 1997", que ha incluido este año más de una docena de actuaciones.

Tras este concierto, solo les quedarán dos fechas, previstas asimismo este mismo mes: el 19 de noviembre, en la sala La Riviera de Madrid y el 24, en Valencia (Moon).

El grupo, que debutó en 1997 con "Cuando suenan las tripas", ha aprovechado esta gira final para conmemorar también el 25 aniversario de la publicación de aquel primer disco y reeditar su trabajo más emblemático "Vestidos de domingo" (2001), álbum producido por Alejo Stivel y que contenía su mayor éxito, "La lista de la compra", donde recuperaron para un dueto con Lichis y rescataron del olvido a la recientemente fallecida María Jiménez.

Con motivo de los conciertos que la banda realizó en Andalucía el pasado mes de octubre, y a preguntas de Europa Press, Lichis reconoció, respecto a aquel 'Vestidos de domingo', que supuso atraer al proyecto un "público mayor en número", aunando, a su vez, "buenas críticas con un amplio aplauso".

Tras afirmar que, aunque no echa de menos "nada en absoluto" aquellos tiempos, sí guarda recuerdos "muy buenos", confesó que "salimos bien parados, fue una cuesta gigante a remontar y mucho lo perdido en el esfuerzo", ha recordado.

A partir de ahora, ha proseguido, "queda lo bueno y son otros los retos", trabajando "sin presión por ocupar pedestal alguno, ni preocupación alguna por el devenir del gremio", detalló, para reconocer que ahora se centrará en la producción de otros artistas y retomar su labor en solitario.

CIERRE POR 'EXTENUACIÓN'

Entre 1997 y 2009, cuando Lichis disolvió el grupo y, tal como reconoció, decidió cerrar "el chiringuito por extenuación", el grupo lanzó un total de seis discos, con cuatro discos de estudios, un directo (Ni jaulas ni peceras) y un recopilatorio final, 'Carne de canción" (2009), tras cuya presentación en vivo, el grupo se embarcó a continuación en una gira como teloneros de Fito & Fitipaldis.

En cuanto al carácter de estos conciertos de despedida, Lichis ha explicado que viven estas actuaciones "muy centrados en el entusiasmo del público y disfrutando mucho de los viajes, los ensayos, y la reinterpretación del repertorio sobre el escenario".

"Parecen unas vacaciones en un lugar lejano en el que ya fuimos felices tiempo atrás", ha explicado, que trabaja ya en un nuevo disco en solitario, 'Óxido', del que ha adelantado que será "una grabación muy particular y arriesgada", de la que está "muy orgulloso".

Lichis ha confirmado que en el repertorio seleccionado para este tour final, se ha negado a incluir tres composiciones del grupo: "Que te follen", "Reina de la mantequilla" y "No me llames iluso", canción que fue la banda sonora para una campaña del cupón de la ONCE y de la que renegó incluso ya durante los conciertos que celebró en aquellos años.

Tras esto, ha adelantado, "los planes de futuro se centran en el próximo día: llevar a los niños al cole; sacar al perro; estudiar y tocar todo lo que pueda; controlar el negocio; llevar una sana dieta mediterránea; sumar otro día más a nuestra crisis de la mediana edad", ha asegurado el cantante, incidiendo en que "igual no parece gran cosa, pero sí lo es".

Esta gira de despedida arrancó a finales de julio de 2022 en Cartagena y Lichis tuvo que interrumpir los conciertos en octubre del año pasado tras tener que ser hospitalizado en Cantabria por una afección cardíaca.

En el comunicado en el que anunció este regreso puntual del grupo, que calificó de "fugaz reencuentro", Lichis afirmó que "necesitaba reconciliarse con el pasado para retomar con fuerza el futuro". También esperaba que estos conciertos fueran "motivo de alegría para mucha gente que llevaba años pidiendo esta oportunidad".

El concierto en la sala BBK de Bilbao (Gran Vía, 19) dará comienzo a las 20.00 horas y las entradas cuestan 25 euros en anticipada y 30 euros en la taquilla del recinto.