Cae por debajo del 51% el nivel de los embalses que abastecen a Bizkaia

Archivo - Sequía.- Las reservas de los embalses vascos caen por debajo de la media de la última década - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nivel de los embalses que abastecen a Bizkaia sigue su caída y se sitúa ya al 50,7% de su capacidad, con 11 hm3 de agua menos que en la misma fecha de 2025, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, recogidos por Europa Press

Así, los pantanos que surten de agua potable a los vizcaínos recogen este lunes 111 hm3 de reservas, lo que supone 5,1 puntos menos que lo que tenían hace un año, cuando recogían 122,2 hm3 (55,9% de llenado).

Este lunes, el sistema del Zadorra cuenta con 97,8 hm3 de agua (50,7% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 2,5 hm3 (65%). Además, el pantano de Ordunte recoge 10,7 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 48%.

Así, el agua recogida se sitúa 33,5 hm3 por debajo la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.