Calcinados cinco contenedores y otros tantos vehículos dañados tras coger fuego en Bilbao

Uno de los contenedores calcinados en la calle Labayru de Bilbao
Uno de los contenedores calcinados en la calle Labayru de Bilbao - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: sábado, 11 octubre 2025 11:01

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco contenedores han quedado calcinados y otros tantos vehículos aparcados junto a estos dañados tras coger fuego los recipientes, por causas desconocidas, esta pasada madrugada a la altura del número 27 de la calle Labayru, en Bilbao, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El fuego se ha declarado a las seis menos veinte de esta madrugada y al lugar se han desplazado dotaciones de bomberos que han sofocado las llamas. Las altas temperaturas generadas también han roto el cristal de un portal cercano.

Contador