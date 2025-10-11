Calcinados cinco contenedores y otros tantos vehículos dañados tras coger fuego en Bilbao

Uno de los contenedores calcinados en la calle Labayru de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco contenedores han quedado calcinados y otros tantos vehículos aparcados junto a estos dañados tras coger fuego los recipientes, por causas desconocidas, esta pasada madrugada a la altura del número 27 de la calle Labayru, en Bilbao, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El fuego se ha declarado a las seis menos veinte de esta madrugada y al lugar se han desplazado dotaciones de bomberos que han sofocado las llamas. Las altas temperaturas generadas también han roto el cristal de un portal cercano.