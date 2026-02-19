La calle Estación de Basurto en Bilbao sufrirá cortes de tráfico este viernes y sábado por la celebración de Carnavales

BILBAO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La calle Estación de Basurto, en Bilbao, sufrirá cortes de tráfico este viernes y sábado, 20 y 21 de febrero, por los actos festivos programados en esta zona por la celebración de Carnavales.

Según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno, este viernes, de 21.00 a 23.00 horas, aproximadamente, se cortará el tráfico rodado en la calle Estación de Basurtu. Se permitirá el acceso-salida de los garajes de dicha calle.

Además, desde las 16.30 y hasta las 01.00 horas, aproximadamente, de este sábado estará cortada al tráfico la calle Estación de Basurtu, entre los números 1 y 5, y se habilitará un desvío alternativo por la calle Basurtubekoa.