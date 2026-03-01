La calle Francia de Vitoria sufrirá afecciones por trabajos de asfaltado la próxima semana

VITORIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La calle Francia de Vitoria-Gasteiz sufrirá afecciones al tráfico la semana próxima con motivo de los trabajos de asfaltado vinculados a la obra del nuevo paso peatonal frente al Artium. Esta intervención forma parte del proyecto municipal para mejorar la seguridad vial y la conexión peatonal en este entorno estratégico de la ciudad, mediante la creación de un nuevo paso semaforizado que reforzará el eje cultural entre el Artium y el Casco Medieval, según ha informado el Ayuntamiento.

Los trabajos comenzarán este lunes con la ejecución del asfalto fundido en la acera oeste de la calle Francia. Durante esa jornada será necesario desviar provisionalmente a los peatones por el carril bus, que estará señalizado.

Posteriormente, entre el martes y el viernes, se llevarán a cabo los trabajos de aglomerado asfáltico en la calzada. Estas labores se ejecutarán por carriles de forma sucesiva, manteniendo en todo momento dos carriles abiertos al tráfico. El horario de trabajo previsto será de 8.00 a 20.00 horas.

Como consecuencia de los trabajos, se producirán cortes y movimientos de carril a lo largo de la semana en la calle Francia, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con antelación. Además, se harán ajustes de tráfico en el entorno del Casco Viejo ya coordinados con el Servicio de Tráfico. El transporte público también podrá verse afectado puntualmente.

Los autobuses de Tuvisa circularán en algunos momentos por el carril de tráfico general cuando sea necesario ocupar el carril bus. Asimismo, la parada de Francia 23 se realizará provisionalmente en el carril derecho de circulación cuando no sea posible el acceso al carril bus.