Cámara de Gipuzkoa constituye su nuevo Pleno, con 56 representantes y Mauricio Arregui como presidente - CÁMARA DE GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Gipuzkoa ha constituido este jueves su nuevo Pleno para los próximos cuatro años integrado por 56 representantes del tejido empresarial guipuzcoano y con Mauricio Arregui como presidente de la institución.

El acto de constitución del nuevo Pleno se ha celebrado en la sede de Cámara de Gipuzkoa, bajo la presidencia de Jakes Aguirrezabal, vicensejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, y ha contado con la participación de los representantes de las empresas y organizaciones que integran el nuevo Pleno.

Durante la sesión se ha procedido a la elección de la Presidencia y del Comité Ejecutivo, que estarán al frente de la institución durante el periodo 2026-2030. Mauricio Arregui ha sido reelegido presidente de Cámara de Gipuzkoa.

El nuevo Pleno está formado por 56 representantes de empresas y organizaciones de diferentes sectores de actividad de Gipuzkoa. En el proceso electoral han sido convocados 73.309 electores, entre empresas y personas autónomas que desarrollan su actividad en Gipuzkoa.

Tras su reelección, Arregui ha destacado "la ambición de avanzar en la competitividad del territorio". "Debemos aspirar a que Gipuzkoa sea uno de los mejores territorios de Europa para emprender, invertir, innovar, trabajar y hacer crecer empresas", ha señalado.

"Ante los retos de la competencia internacional, los cambios geopolíticos y las transiciones tecnológica y energética", Arregui ha defendido una Cámara que "acompañe a las empresas en sus procesos de transformación, innovación e internacionalización". También ha apostado por una Cámara que "acerque el mundo a Gipuzkoa y que contribuya a proyectar Gipuzkoa hacia el mundo".

El nuevo Pleno de Cámara de Gipuzkoa está integrado por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, Reiner Medical, Tratamientos Térmicos TTT, Mecanización y Autolubricados, Lacor Industria del Menaje, Salto Systems, Pegamo Industrial Division, Salva Industrial, Fagor Arrasate, Goizper, Danobat, Sapa Operaciones, Elmubas Ibérica, Biona Carpintería, Manipulados Comaypa, Siliconas Silam, Campezo Obras y Servicios, Ormak Construcción, Valentín Odriozola Aguirrezabal Autorrecambios Goyerri, Joyería González Larrauri, Calzados Tello, Mugaburu, Meruba, Gacela Logística, Bildutruck, Banco Sabadell, Norgestión y EPC Advisory and Management.

También Danena Instalaciones, Berriup, Interalloys & Investment, Vicomtech Fundación Multiverse Computing, Gureak Lanean, Kutxabank, Grupo Ulma, Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa, Fundación José Matía Calvo, Basque Culinary Center Fundazioa, Estibadora Algeposa, Ingeteam Indar Machines, Ampo, ArcelorMittal Olaberria, CAF, Fundación Bancaria Kutxa, Irizar, Caja Laboral Popular, Casa Eceiza, Federación Mercantil, Euskabea, Grupo Hine, Grupo Uvesco, ADEGI, Lau Lagun Zucchetti Spain Vocales asesores.