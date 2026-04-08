Las Cámaras del Arco Atlántico buscarán reforzar la influencia de esta macrorregión en Europa en un foro en Santander

BILBAO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alianza de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico integradas en la alianza ARCHAM, cuya secretaría técnica ostenta la Cámara de Bilbao, celebrará el próximo 24 de abril en Santander su VI Foro, que reunirá a representantes institucionales y empresariales con el objetivo de reforzar la influencia de esta macrorregión en Europa.

ARCHAM integra a las Cámaras de Comercio del norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, el País Vasco y Nueva Aquitania, que desde 2023 trabajan de forma coordinada para impulsar la constitución de una macrorregión atlántica.

El objetivo de esta iniciativa es "reforzar el peso económico, industrial y logístico" de estos territorios y avanzar en una agenda común en ámbitos estratégicos como las infraestructuras, la conectividad, la energía o la competitividad empresarial.

Este proceso ha contado con el respaldo del Consejo Europeo, que ha situado la creación de la macrorregión atlántica en la agenda comunitaria. En este contexto, la Comisión Europea deberá elaborar una estrategia específica antes de junio de 2027.

El Foro, que se celebrará en el Centro Botín, pretende "contribuir al alineamiento" entre instituciones y empresas en una fase "clave" del proceso, así como "reforzar la capacidad de estos territorios para influir en la toma de decisiones europeas".

Durante la jornada se abordarán cuestiones como el desarrollo del corredor atlántico, la cooperación macrorregional o el papel de la energía en la competitividad empresarial.

Cantabria acoge esta nueva edición del Foro tomando el testigo de Bruselas, sede del anterior encuentro. Bilbao estará representada por el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, José Ignacio Zudaire, y el secretario general, Mikel Arieta-Araunabeña.