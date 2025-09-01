Cambio de fecha en la firmas de autógrafos con jugadores del Deportivo Alavés en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha informado que la firma de autógrafos de los jugadores del Deportivo Alavés, prevista para el martes 2 de septiembre en Mendizorrotza a las 17.00 horas, se aplaza al miércoles 3 de septiembre a la misma hora por motivos ajenos al Consistorio.

Así lo ha trasladado en un comunicado este lunes, en el que ha señalado que se mantendrá la firma de autógrafos prevista para el día 3 en el parque de Gamarra a las 17.00 horas.

Los jugadores que atenderán a la afición en el complejo deportivo de Mendizorrotza serán el centrocampista Pablo Ibáñez y el defensa Jonny Otto. Por su parte, el delantero Toni Martínez y el canterano Víctor Parada firmarán autógrafos en el parque de Gamarra.

La actividad, organizada por el Servicio Municipal de Deporte, está dirigida a las personas abonadas a las instalaciones deportivas municipales, con pase temporal o que hayan adquirido la entrada para una jornada.