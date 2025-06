'Camino a Bilbao', de Mario Larrinaga Mochales, elegido cartel anunciador de Aste Nagusia con el 43,77% de los votos

El autor, ganador por tercera vez, ha explicado que buscaba "un ángulo diferente" y ha reconocido, entre risas, que hay "un error garrafal"

BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Camino a Bilbao', de Mario Larrinaga Mochales, ha sido elegido el cartel anunciador de Aste Nagusia 2025 tras recibir el 43,77% de los votos de la ciudadanía de entre los seis trabajos finalistas, tras haberse presentado a concurso un total de 222 propuestas. El autor recibirá un premio de 3.000 euros.

La concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, junto los concejales Asier Abaunza y Garazi Perea, la directora de la Sala Rekalde, Alicia Fernández, el miembro de Bilbao Arte Alberto Salcedo, la responsable de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Susana Alaguero, el periodista Andoni Calvo y la representante de Bilboko Konpartsak Loreta Urea han presentado este martes, en rueda de prensa, el cartel ganador.

Todos ellos han formado parte del jurado que ha preseleccionado las seis creaciones finalistas de entre las 222 propuestas recibidas. En esta edición, además, han contado con el doctor encargado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, Borja Sanz, y de la diseñadora Alba Gutierrez, como asesores sobre el uso de la Inteligencia Artificial.

Urtasun ha comenzado su intervención agradeciendo la participación de las 222 personas que se han presentado al concurso y de la ciudadanía que ha votado. Ha destacado que se han recibido 72 trabajos de Bilbao, otros tantos de Euskadi, 59 del Estado y 19 de otros países, un hecho que "emociona porque vemos que nuestro anuncio de presentar ideas para Aste Nagusia sigue inspirando más allá de Bilbao, Bizkaia o Euskadi".

También ha explicado que de entre "todas esas miradas ha habido diferentes estilos, técnicas y formatos" llegados de "manos expertas y de amateurs que simplemente quieren aportar lo que sienten por Aste Nagusia".

El periodista Andoni Calvo ha explicado que 'Camino a Bilbao' es el "cartel adecuado porque aglutina muy bien los elementos que vivimos en la Aste Nagusia de Bilbao. El elemento gastronómico, sale la pregonera, la chupinera, está la gargantúa... Consideramos que esa semana tan mágica en la que lloramos, nos abrazamos, nos reímos y nos emocionamos tanto está muy bien representada". Ha añadido que el consenso entre los miembros del jurado ha sido "bastante amplio".

En la presentación también ha intervenido el ganador, Mario Larrinaga Mochales, que ha resultado ganador por tercera vez en este concurso.

El autor ha agradecido tanto a su familia y amigos, así como al jurado y a la ciudadanía su apoyo, y ha explicado que su idea buscaba "un ángulo diferente, algo que no se había hecho antes, desde arriba" y ha mostrado sentirse "ilusionado" por ser de nuevo elegido el mejor cartel.

Como anécdota, ha reconocido, entre risas, que hay un error en el cartel: "Me he equivocado en los colores de la ikurriña. Reconozco que es un error que llevo cometiendo toda la vida. Se va a corregir, en los términos del concurso existe la opción de corregir errores que no comprometan a la composición del cartel. Pero sí, reconozco que ha sido garrafal".