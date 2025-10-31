La campaña del bonito finaliza con 10.759.127 kilos capturados por la flota vasca, con un precio medio de 4 euros/kilo

SAN SEBASTIÁN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña del bonito de este año ha sido "muy buena en capturas, calidad, tamaño y precio" y ha finalizado con un total de 10.759.127 kilos capturados por la flota vasca, que no alcanza el total asignado, con un precio medio de 4 euros el kilo, según ha dado a conocer la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

En un comunicado, Barredo ha indicado que la "recién finalizada campaña del bonito ha sido muy buena, tanto en lo relativo a capturas como a tamaño, calidad y precio".

Según ha dicho, "aunque la flota vasca no haya capturado el total de la cuota asignada, el TAC es de las más grandes de los últimos 25 años". "El porcentaje puede parecer engañoso pero las capturas son muy importantes", ha incidido.

Así, ha apuntado que el consumo de la cuota del Estado español de bonito ha sido del 68,71%. De una cuota total de captura de España de 26.004.730 kilos, se han capturado -en el Estado- 17.868.785 kilos.

La campaña de bonito de la flota vasca ha tenido una duración de cinco meses y medio desde que empezó a mediados de mayo con las primeras descargas de la flota de Bermeo en el puerto de Avilés y ha finalizado este pasado jueves. La última descarga de la semana pasada tuvo como escenario el puerto de Getaria.

"Alguno de los barcos participantes pesca ahora, durante este mes de noviembre, sardina y chicharro", ha indicado Barredo. Además, ha apuntado que, de los kilos capturados (17.868.785 kilos) por las flotas autonómicas del norte peninsular, la flota vasca ha capturado 10.759.127 kilos, es decir, el 60,20% de las capturas realizadas por la flota de todo el Estado.

"Un año más se constata la importancia de la pesquería del bonito para la flota vasca y la relevancia de las capturas de nuestros barcos en el total estatal", ha subrayado. Además, ha indicado que de los 10.759.127 kilos capturados por la flota vasca, 7.626.484 kilos han sido desembarcados en lonjas de Euskadi, el 71%.

"BUEN PRECIO"

"Los 10.759.127 kilos capturados y desembarcados por la flota vasca han supuesto un valor, en primera venta, de 42.935.247,56 euros con un precio medio de 4,00 euros/kilo", lo que ha considerado "un buen precio al pescar un bonito de buen tamaño entre 10-12 kg".

Finalmente, la consejera ha estimado que "tanto para la flota de cacea de Bermeo como para la de cebo vivo, una técnica más habitual en Gipuzkoa, la pesca ha sido buena". "Los dos sistemas de pesca han tenido una campaña muy positiva", ha opinado.