La campaña 'Egurraren herria' recorrerá veinte localidades vascas para acercar el "valor del sector forestal" en Euskadi

Archivo - La campaña 'Egurraren Herria. Bosque Country' inicia una nueva edición. - BASKEGUR - Archivo

SAN SEBASTIÁN 8 May. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Egurraren herria. Bosque Country' ha comenzado este viernes en San Sebastián y con un camión itinerante que expondrá productos y materiales interactivos recorrerá, hasta el 8 de julio, una veintena de localidades vascas para "acercar a la ciudadanía la gestión y el valor del sector forestal-madera" en Euskadi. Esta iniciativa está financiada por PEFC Euskadi junto con las diputaciones forales y el Gobierno Vasco.

En un comunicado, la Asociación de la madera de Euskadi, Baskegur, ha informado de que el camión expositivo se ha instalado este viernes en Sagües de San Sebastián donde permanecerá hasta el domingo con una propuesta abierta al público para "conocer, de forma directa, cómo se gestionan los bosques y cómo la madera local es un recurso clave para la economía y la sostenibilidad".

La iniciativa se desarrolla en una unidad móvil transformada en espacio experiencial, que recorrerá cerca de una veintena de localidades vascas hasta el próximo mes de julio. El vehículo contiene materiales interactivos que "permiten recorrer la cadena de valor del sector mediante experiencias inmersivas, contenidos audiovisuales y dinámicas participativas".

El itinerario incluye una exposición de productos de madera, juegos y recursos digitales, así como propuestas diseñadas para facilitar la comprensión del ciclo completo, desde el crecimiento del árbol hasta su transformación en producto final.

Además, se incorporan elementos pedagógicos como el personaje 'Ñupi', que acompaña especialmente al público escolar en "la comprensión del ciclo de vida del bosque y su gestión sostenible". Tras su paso por San Sebastián, la campaña continuará su recorrido por una veintena de municipios de los tres territorios históricos, con paradas previstas en Bilbao (29-31 de mayo) y Vitoria-Gasteiz (26-28 de junio).

El camión de 'Egurraren Herria.Bosque Country' visitará entre otras localidades Laguardia, Zuia, Amurrio, Deba, Zumarraga, Hondarribia o Bermeo.

Esta iniciativa, además de a la ciudadanía, se orienta a centros educativos y asociaciones, con visitas guiadas adaptadas a distintos públicos. En esta edición participarán, entre otros, el Politécnico EASO y Ortzadar Ikastetxea de San Sebastián y el IES de Mungia, en Bizkaia.

Según BaskEgur, estas sesiones permiten "comprender de forma directa la realidad de la gestión forestal, desmontando ideas simplificadas o erróneas sobre el uso de la madera y poniendo en valor su carácter renovable, su trazabilidad y su contribución a la sostenibilidad".

La campaña 'Egurraren Herria.Bosque Country' recorrió en su pasada edición 18 localidades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, incluyendo las tres capitales. Un total de 6.429 personas participaron de esta iniciativa que contó con la presencia de 1.600 escolares.