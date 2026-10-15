La campaña 'Otoño Morado' ofrecerá teatro, conferencias y exposiciones sobre violencia de género en Euskadi

BILBAO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en el País Vasco pondrá en marcha durante las próximas semanas un total de 14 iniciativas en los tres territorios vascos dentro de la tercera edición de la campaña 'Otoño Morado', que persigue concienciar a la sociedad contra la violencia machista. Entre ellas, habrá representaciones teatrales, conferencias, exposiciones y la entrega de los Premios Menina.

La delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, impulsó esta campaña de concienciación en su llegada al cargo hace tres años debido a "la necesidad de reforzar el compromiso de las instituciones y continuar sensibilizando a la sociedad para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, una realidad inadmisible en una sociedad avanzada".

Según han recordado desde la Delegación del Gobierno, en lo que va de 2026, un total de 42 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el Estado, una cifra que se eleva a 1.383 desde 2003.

Dentro de la campaña de sensibilización 'Otoño Morado 2026', ya se ha proyectado en septiembre el documental 'No estás Loca', con el posterior coloquio con la directora, guionista y actriz María Bestar en los cines Príncipe de San Sebastián.

Esta campaña, que cuenta con la colaboración de diversos ayuntamientos, incluye la representación en Iruña de Oca y Lasarte-Oria de la obra teatral 'La última vez', una adaptación de la obra de Gracia Morales a cargo de la compañía '+ K Dos' formada por Mertxe Galiano y Cristina Romea.

Según la propia autora, el montaje es "un homenaje a mujeres que hablan en voz alta mientras cosen u ordenan la casa, a mujeres que canturrean para apagar el silencio, a mujeres que esperan, que temen, que callan, que desean, que se sienten fuertes o desprotegidas". Trata de mostrar "un fragmento, la punta del iceberg de una realidad que deberíamos seguir contando".

Además, se ha puesto en marcha un programa de formación abierto tanto a las personas responsables de los diferentes puntos violeta distribuidos en las dependencias de la Administración General del Estado como a profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el fin de mejorar el conocimiento y las herramientas de intervención ante situaciones de violencia que afectan especialmente a mujeres en contextos de vulnerabilidad.

'Otoño Morado 2026' incluye, por otro lado, la 'Jornada sobre la Trata de Mujeres en la Era Digital', que tendrá lugar a finales de octubre en el Centro Municipal de Ibaiondo en Bilbao. La Jornada se distribuirá en tres bloques para explicar el contexto y marco institucional, la perspectiva policial y la visión desde el tercer sector con la participación de expertos, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado y asociaciones como Fiet, Diaconía y Askabide.

Además, se instalará la exposición al aire libre 'La Leyenda del Hilo Rojo Vs. La realidad de la violencia digital' en el Paseo Fray Francisco de Vitoria en la segunda quincena de noviembre.

Según ha explicado la delegación, la ilustradora Higinia Garay propone una mirada crítica sobre el contraste entre el imaginario romántico asociado a la denominada 'Leyenda del hilo rojo' y la realidad de las violencias que pueden producirse en el entorno digital. La iniciativa busca acercar la reflexión sobre las violencias digitales al espacio público y contribuir a identificar y visibilizar sus diferentes manifestaciones.

También se han organizado otras exposiciones, en colaboración con ID arte - Escuela de Diseño Pública de Euskadi, que recorrerán diferentes espacios en Bilbao y Getxo, con el objetivo de acercar "una mirada artística y crítica" sobre las violencias contra las mujeres.

Las muestras, ha avanzado, permitirán "utilizar el arte y la cultura como herramientas de sensibilización y reflexión, favoreciendo la visibilización de las distintas manifestaciones de las violencias contra las mujeres y promoviendo una sociedad más consciente y comprometida con su prevención y erradicación".

PREMIOS MENINAS

En el marco de 'Otoño Morado', se entregarán el próximo 19 de noviembre los Premios Meninas de este año en el Palacio Villasuso de Vitoria-Gasteiz. Este evento, impulsado por el Ministerio de Igualdad, persigue concienciar a la ciudadanía en la lucha contra la Violencia de Género en torno al Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

Se concederán reconocimientos especiales al colectivo social vasco, al proyecto o iniciativa pública y a la persona vasca que hayan destacado este ejercicio por la labor desempeñada en la lucha contra la violencia de género.

Finalmente, la socióloga Carmen Ruiz Repullo, especializada en violencia de género en adolescentes y jóvenes, ofrecerá en noviembre una conferencia en el campus de la Universidad de Deusto en San Sebastián centrada en las 'Nuevas formas de la violencia contra las mujeres'.