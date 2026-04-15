Una campaña solidaria vasca recauda 180.000 euros para la electrificación solar de un hospital pediátrico en La Habana

Dos personas portan el cartel de la campaña 'Argia eta indarra Kubarentzat. ¡Contra el bloqueo, energía para Cuba!' - EUSKADI-CUBA

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campaña de solidaridad vasca 'Argia eta indarra Kubarentzat. ¡Contra el bloqueo, energía para Cuba!' ha conseguido recaudar en un mes 180.000 euros, cantidad que se destinará a la compra y envío de una instalación completa de energía solar fotovoltaica para dar autonomía eléctrica al Policlínico del Hospital Universitario Pediátrico William Soler de La Habana.

La iniciativa, impulsada por Euskal Herria-Kuba Ekimena y por la asociación Euskadi-Cuba, con el apoyo de 130 representantes de la cultura vasca, va a prolongar la recogida de fondos hasta finales de mayo ante "el fuerte interés de la sociedad vasca por apoyar a Cuba en estos momentos críticos, producto de la guerra económica y el bloqueo petrolero que aplica el Gobierno de Donald Trump", han explicado sus promotores.

El objetivo es llegar a los 244.000 euros y cubrir los insumos de una segunda instalación de energía solar, la del Área de Hospitalización del hospital, que atiende a más de 160.000 niños cada año. La instalación será asumida por la ONGD mediCuba-Europa, con sede en Suiza y apoyada por colectivos solidarios de trece estados europeos.

130 REPRESENTANTES

La campaña fue presentada a mediados de marzo, junto a un manifiesto titulado 'Dejen vivir a Cuba' firmado por 130 representantes de la cultura vasca, entre ellas, Bernardo Atxaga, Fermin Muguruza, Aitziber Garmendia, Itziar Ituño, Joseba Sarrionaindia, Anje Duhalde, Eñaut Elorrieta, Jon Maia, Ines Osinaga Anari Alberdi, Xabier Solano o Katixa Agirre. También se sumaron grupos musicales como Añube, La Txama, Etxepe, Merina Gris o Neomak.

El manifiesto califica como "una agresión inaceptable" el uso del hambre y la privación de energía como herramientas políticas, y sostiene que "la cultura no permanecerá en silencio" ante políticas que buscan "doblegar a un pueblo mediante la privación material", reivindicando la solidaridad entre naciones como "principio irrenunciable frente a cualquier forma de castigo colectivo".