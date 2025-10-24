Cancelado el espectáculo 'Kill me', programado el 29 de noviembre en el teatro Victoria Eugenia

SAN SEBASTIÁN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Donostia Kultura ha informado de que, por "ajustes de programación", el espectáculo 'Kill me' de la coreógrafa Marina Otero, programado para el 29 de noviembre en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, ha sido cancelado.

En un comunicado, ha explicado que la devolución del dinero de las entradas se realizará por el mismo sistema utilizado para la compra. El importe de las entradas compradas por Internet o con tarjeta se devolverá automáticamente, mientras que el de las entradas compradas en efectivo en taquilla se deberá solicitar en la propia taquilla.