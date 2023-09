Cancelado, por motivos de salud, el concierto de Eli 'Paperboy' Redd de este sábado en la Sala BBK

BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concierto de Eli 'Paperboy' Reed que iba a tener lugar este sábado, 16 de septiembre, en la Sala BBK de Bilbao, ha tenido que cancelarse por motivos de salud del artista. El soulman estadounidense, que iba a actuar en la Villa dentro del ciclo Hiriz Hiri programado por el espacio de la Gran Vía, se encuentra actualmente convaleciente de covid en Nueva York y ha tenido que anular al completo su gira por el Estado.

Según han indicado desde la Sala BBK, las personas que hubieran adquirido entradas para su concierto en Bilbao recuperarán la totalidad del importe abonado. Si la compra se realizó online, la devolución será automática. Si se hizo en taquilla, desde hoy mismo ya se puede solicitar el reintegro por la misma vía.

Sala BBK, la promotora Emankor Sarea/Noise On Tour y el propio Eli 'Paperboy' Reed y su equipo, lamentan profundamente las molestias que este imprevisto pueda causar al público bilbaíno y han anunciado que están ya trabajando para intentar reubicar la gira del artista por el Estado en un futuro próximo. La intención es mantener, si fuera posible, las visitas a todas las ciudades inicialmente anunciadas.

En un comunicado emitido por el propio Eli 'Paperboy' Reed, el artista explica que la ciudad de Nueva York está experimentando otra ola de covid y, "lamentablemente, he sido víctima de ella".

"Me siento bastante enfermo al igual que mis hijos pequeños y no me encuentro en disposición de ofrecer el tipo de espectáculo que merece mi audiencia favorita en el mundo. Mi médico me ha recomendado no volar y tampoco quiero cruzar el océano en un avión y contagiar la enfermedad a nadie más. Sería irresponsable y peligroso poner a otros en riesgo, particularmente a aquellos en el público y en la banda", añade.

Eli 'Paperboy' Reed asegura estar trabajando con sus promotores en España para, "con suerte, reprogramar todos los shows que podamos lo antes posible".