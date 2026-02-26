La cantaora Esperanza Fernández actuará el sábado en Vitoria-Gasteiz dentro del ciclo 'Flamenco del siglo XXI'

Esperanza Fernández - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantaora Esperanza Fernández actuará este próximo sábado en Vitoria-Gasteiz dentro del ciclo 'Flamenco del siglo XXI' con un recital que se llevará a cabo a partir de las 19.30 horas en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco del Centro Cívico Hegoalde.

Esperanza Fernández nació en el barrio de Triana y es una cantaora de genuina herencia flamenca por parte de sus dos progenitores. Nominada a los prestigiosos premios Latin Grammy, Fernández es la intérprete por antonomasia de 'El Amor Brujo', versión que ha llegado a realizar con innumerables directores y Orquestas Sinfónicas del mundo, además de con La Fura dels Baus.

De enorme prestigio y reconocimiento internacional, Esperanza Fernández ha actuado en los mejores teatros, desde Nueva York a Moscú, pasando por París, Tokio, Bruselas, Lisboa, México D.F. y Jerusalén, entre otras ciudades.

Destaca su variada discografía, entre la cual se encuentra 'Se prohíbe el cante', con las colaboraciones de Miguel Poveda, Arcángel, Rocío Márquez, Jesús Méndez, José Valencia o Tomatito, entre otros, así como su último trabajo, 'Sevilla 40.0', para el que prepara actualmente la gira con título 'De Triana al Mundo'.