'La casa en el árbol' inaugura este jueves la 32 edición del Festival FANT de Bilbao

Fotograma de 'La casa en el árbol' - FANT

BILBAO 8 May. (EUROPA PRESS) -

'La casa en el árbol' inaugurará este jueves la 32 edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT con una proyección especial en el Teatro Campos Elíseos, donde tendrá lugar la gala inaugural a partir de las 19.30 horas.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, se celebrará desde hasta el próximo 16 de mayo con una programación centrada en el cine fantástico y de terror, ha indicado la organización.

La cinta, dirigida por Luis Calderón, ha sido presentada este viernes ante los medios en una rueda de prensa en la que han participado la directora del festival, Amaia Domingo, el propio realizador y parte del reparto, integrado por Sandra Escacena, Maria Rivera y Claudio Portalo.

Durante su intervención, Amaia Domingo ha destacado que el largometraje "se ha rodado en paisajes vizcaínos como Zeanuri y el propio Bilbao, en lugares reconocibles aunque en esta película nos dan un poco de miedo".

Asimismo, ha subrayado que será "la primera película en verse en la programación oficial del festival", coincidiendo además con su estreno en salas de cine.

'La casa en el árbol' narra la historia de Ale y su novio Jesús, que pasan un fin de semana en una cabaña suspendida en un bosque de Zeanuri. Tras la muerte de Jesús en extrañas circunstancias, Ale regresa un año después convencida de que una presencia sobrenatural habita el bosque y de que la muerte de su pareja no fue accidental.

El filme supone el debut en el largometraje de Luis Calderón, que debutó en 2015 con el cortometraje Sabbat, reconocido en el LAUFF de Los Ángeles. Posteriormente fundó la productora La Barbería Films, centrada en el cine de terror, y ha desarrollado trabajos en videoclips y publicidad.

La película está protagonizada por Sandra Escacena junto a Claudio Portalo, Kandido Uranga, Apolonia Lapiedra, Ai-xing Cobos, Asier Hernández, Mala Rodríguez e Inge Ugarte.

Las entradas para la sesión inaugural, la gala de clausura y las distintas proyecciones del festival tendrán un precio general de cinco euros en espacios como el Teatro Campos, la Sala BBK, el Auditorio de Azkuna Zentroa y los cines Golem Alhóndiga. Además, algunas sesiones en la Sala 2 de Golem Alhóndiga serán gratuitas hasta completar aforo.