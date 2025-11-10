La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa inaugura este miércoles el mural conmemorativo para el escritor alavés

VITORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz inaugurará este próximo miércoles, a las 18.00 horas, el mural conmemorativo del escritor alavés en el 'Kargaleku', en el marco del centenario de su nacimiento de Ignacio Aldecoa y realizado por el alumnado de 3º de ESO del Colegio Carmelitas Sagrado Corazón.

En una nota, la Diputación ha informado de que el evento tendrá lugar coincidiendo con la celebración del 'Día de la Ilustración Vasca', una iniciativa promovida por la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi, EuskaI Irudigileak, que este año se celebra por primera vez.

El acto, abierto al público, contará con la intervención de la diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, así como con la participación de los estudiantes que han realizado el mural. A lo largo del acto se ofrecerán diversas interpretaciones musicales a cargo del alumnado del Colegio Carmelitas, como parte de la celebración de este evento cultural.

El mural, realizado por los jóvenes artistas, es un homenaje visual a la figura de Ignacio Aldecoa y se enmarca dentro de las numerosas actividades realizadas en el año del centenario del nacimiento del escritor vitoriano.