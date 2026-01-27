Casco Viejo de Bilbao acoge el IV concurso de 'pintxo burger' del 30 de enero al 8 de febrero con 19 bares participantes

Pintxo burger - ZAZPIKALEAK

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 bares, restaurantes y cafeterías del Casco Viejo de Bilbao participarán en la cuarta edición del concurso de 'pintxos de hamburguesas' o 'pintxo burger', que se celebrará entre este viernes, 30 de enero, y el próximo 8 de febrero, organizado por la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo-Zazpikaleak.

Según los organizadores, la hostelería del Casco Viejo espera un nuevo "aluvión de clientela" en busca de un pintxo que se ha puesto de moda y que "compite" en calidad con otras muchas creaciones culinarias habituales en las barras de los bares del Casco Viejo.

El pintxo, una hamburguesa en miniatura, básicamente, llegó hace tiempo a las barras de los bares del Casco Viejo bilbaíno y "ha ido mejorando en calidad, producto, variedad, sabor o texturas", según han explicado los responsables de la asociación comercial del Casco Viejo.

Así, los hosteleros participantes en esta cuarta edición del Concurso de Pintxo Burger del Casco Viejo completarán las barras de los bares con este plato, de los de comer en dos o tres bocados, y que se compone, tradicionalmente, de una pieza de carne (ternera, cerdo, pollo, cordero o incluso vegana), entre dos trozos de pan en forma redonda, y acompañada de diferentes condimentos.

De hecho, las bases del concurso dan total libertad a los creadores a la hora de elaborar las 'pintxo burgers', sin restringir ni el tipo de carne o ingredientes principales ni los condimentos. Así, las propuestas planteadas por los cocineras del Casco Viejo pasan por elaboraciones más o menos clásicas, pero también muy creativas, tanto en las carnes utilizadas como en los aderezos.

La pasada edición, la 'pintxo burger' que se hizo con el premio Zazpikaleak, del bar Víctor Montes, era una innovadora 'mini burger' de pollo crujiente y acompañada de huevo para untar en la propia hamburguesa. El segundo premio, del Sorginzulo, fue una hamburguesita de carne de Angus, mientras que el tercero, del Café Bar Bilbao, fue una 'pintxo burger' de ternera, foie y crema de hongos, entre otros ingredientes.

Un jurado especializado, compuesto por cocineros, hosteleros, críticos gastronómicos y periodistas del sector evaluará las creaciones a lo largo de los próximos días. Valorarán tres aspectos: el sabor, la presentación y el equilibrio de la 'pintxo burger'.

De la valoración del jurado especializado saldrán dos de los premios del concurso, un primero y un segundo. El tercero vendrá de la mano de la clientela, de los votos que emitan en cada local hostelero participante. Para ello, contarán con papeletas específicas en las que podrán votar, al igual que el jurado, por el sabor, la presentación y el equilibrio de la 'pintxo burger'.

La clientela, asimismo, podrá votar de manera online a través de los códigos QR que podrá capturar en los carteles y papeletas de los establecimientos participantes. Entre todas las personas que voten en los establecimientos, la asociación de comerciantes sorteará una cena para dos personas en alguno de los bares inscritos en el concurso. El ganador se dará a conocer durante la entrega de premios de este primer concurso de 'pintxo burger'.