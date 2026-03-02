El Casco Viejo de Bilbao celebrará una nueva edición del Ganga Market los próximos 5, 6 y 7 de marzo

Ganga Market en el Casco Viejo de Bilbao - ASOC. COMERCIANTES CASCO VIEJO

BILBAO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ganga Market del Casco Viejo de Bilbao, el mercado de gangas al aire libre más grande y antiguo de Euskadi, celebrará los próximos 5, 6 y 7 de marzo, jueves, viernes y sábado, su 43ª edición con los productos rebajados de más de un centenar de comercios, que sacarán a la calle, a la puerta de los establecimientos, y como es habitual, los artículos de la temporada pasada a precios muy reducidos, además de algunos de nueva temporada primavera-verano.

El outlet del Casco Viejo, pionero en Euskadi, está organizado por la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo, Zazpikaleak, desde el año 2005, y se ha convertido en una cita de "vital importancia" para el tejido comercial del Casco Viejo, que cada año, al final del verano y del invierno, hace sitio para las nuevas colecciones, ha indicado la citada asociación.

Además, el comercio del Casco Viejo prevé una "extraordinaria" temporada primavera-verano y, por ello, necesita liberar las existencias de la temporada pasada para incorporar los artículos nuevos. "Las grandes rebajas en los precios de los artículos son clave; de media, veremos prendas y muchas otras cosas rebajadas a la mitad, pero en muchos casos, se pueden ver incluso al 60%, 70% y 80%", ha explicado la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Susana Alaguero.

Así, establecimientos de todo tipo de sectores sacarán a las calles del casco histórico, a las puertas de sus negocios, miles de productos rebajados. Al mismo tiempo, el Ganga Market también permitirá dar a conocer prendas de la nueva temporada de primavera-verano.

Contará con todo tipo de artículos de sectores como moda y complementos, moda infantil, calzado, decoración, óptica, hogar, lencería, regalo, artesanía, bisutería y joyería, piel y textil, deportes, librería, música, muebles, cosmética y montaña, entre otros muchos. Cada local estará identificado con la imagen del Ganga Market, y los artículos expuestos tendrán el precio final a la vista, como marca la legislación vigente.