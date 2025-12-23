Casi 4.000 jóvenes han solicitado la ayuda Emantzipa del Gobierno vasco en la convocatoria de 2025

BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa de ayudas Emantzipa 2025 ha registrado un total de 3.928 solicitudes en Euskadi, lo que refleja la "consolidación" de esta ayuda directa a la emancipación juvenil, según ha informado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco.

Según ha recordado la Consejería, el programa Emantzipa consiste en una ayuda mensual de 300 euros durante un máximo de 24 meses, dirigida a jóvenes de 25 a 29 años que han iniciado o están por iniciar su proceso de emancipación y que acreditan un gasto de alquiler, hipoteca o préstamo personal de vivienda libre.

El objetivo, ha precisado el Departamento, es "facilitar y consolidar la emancipación, aliviando la carga económica que supone independizarse".

"Euskadi debe ser un país de futuro para los jóvenes. Los datos de Emantzipa demuestran que cuando se ponen sobre la mesa medidas concretas, los jóvenes responden. Vamos a seguir acompañándolos para que construir un proyecto de vida propio en Euskadi sea posible y no un privilegio", ha subrayado el director de Juventud y Emancipación, Adrian López Sarachaga.

La convocatoria Emantzipa 2025, cuyo plazo estuvo abierto entre el 1 de abril y el 29 de noviembre, ha recibido 3.928 solicitudes, de las que 636 corresponden a Álava, 2.043 en Bizkaia y 1.249 a Gipuzkoa.

En cuanto al estado de tramitación, hasta la fecha se han registrado 2.229 solicitudes favorables, 491 denegatorias, 69 desistimientos, 24 expedientes extinguidos, 30 recurridos y 132 están estudio.

Estos datos, ha destacado el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, "confirman que una parte muy significativa de las personas solicitantes cumple los requisitos de la ayuda, lo que refuerza el papel de Emantzipa como instrumento eficaz para acompañar los procesos de emancipación juvenil".

EMANTZIPA 2024-2025

Entre las convocatorias de 2024 y 2025, Emantzipa ha recibido ya un total de 12.215 solicitudes: 6.271 de Bizkaia, 1.897 de Álava y 4.047 de Gipuzkoa.

La edad media de las personas solicitantes es de 26,82 años, con unos ingresos medios de 18.991 euros anuales. El importe medio de la hipoteca se sitúa en 512 euros y el del alquiler en 603 euros mensuales.

En la primera convocatoria (2024) se presentaron 8.285 solicitudes, de las cuales 6.173 fueron concedidas, con una ejecución de 10,3 millones de euros en ayudas: 1,59 millones en Álava, 5,3 millones en Bizkaia y 3,46 millones en Gipuzkoa.

"Emantzipa ha llegado ya a miles de jóvenes y se ha demostrado como una pieza clave de nuestra estrategia para reducir la edad de emancipación. Es una ayuda compatible con otras prestaciones como Gaztelagun, la renta de garantía de ingresos o el ingreso mínimo vital, porque nuestro objetivo es sumar apoyos, no sustituirlos", ha recordado López Sarachaga.

Actualmente, solo un 32,8% de las personas jóvenes de 25 a 29 años en Euskadi vive emancipada, cuando la edad ideal que expresan es de 23,3 años y la edad real de emancipación se sitúa en torno a los 29,7 años.

Con el objetivo de reforzar el impacto de las políticas públicas dirigidas a reducir la edad media de emancipación, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ya presentó la propuesta para adelantar a los 23 años la edad mínima requerida para acceder a las ayudas a la emancipación.

Esta modificación se incorporará al nuevo decreto que regulará el programa y entrará en vigor en cuanto dicho decreto sea aprobado por el Consejo de Gobierno, sin afectar a la convocatoria ya cerrada de 2025.

"Actuar a partir de los 23 años nos permitirá anticipar el apoyo del Gobierno Vasco en una etapa clave y alinearnos mejor con las aspiraciones de las y los jóvenes", ha destacado el director de Juventud y Emancipación.