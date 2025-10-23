Los casos de gripe aumentan de forma "notable", especialmente en Bizkaia, donde se registran 506 casos

SAN SEBASTIÁN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los casos de gripe están aumentando de forma "notable" en las últimas semanas en Euskadi, especialmente en Bizkaia, donde ya se registran 506 casos. El Centro de Refuerzo de Vacunación en Bilbao, donde se prevé vacunar a mil personas al día, se abrirá este viernes, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, durante 15 días, incluidos fines de semana, y sin cita previa.

En un comunicado, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado de que, según los datos asistenciales recopilados entre el 13 y el 19 de octubre (semana 42 de la campaña 2025-2026), se han identificado 506 casos de gripe, "una cifra muy superior a los 166 del mismo periodo del año pasado y a los 105 de hace dos años". En total, durante las tres primeras semanas de la campaña ya se contabilizan 1.120 casos, "más del doble que en las anteriores campañas".

Las mismas fuentes han señalado que este incremento sugiere que la gripe "ha llegado antes este año" y que "la curva de contagios podría estar adelantándose". Así, han señalado que "el impacto se refleja en los hospitales", con "45 ingresos hospitalarios por gripe, frente a cinco y seis en las mismas fechas de los años anteriores".

Hasta este jueves, "el número total de ingresos asciende a 131, una cifra que en campañas previas no se alcanzó hasta finales de noviembre", han destacado desde el Departamento vasco de Salud.

INGRESOS UCI

También se observa un "ligero aumento" en los ingresos en UCI, con seis casos acumulados, aunque actualmente solo una persona permanece ingresada en cuidados intensivos, en Bizkaia.

Por territorios, Bizkaia presenta la mayor incidencia, con 74,35 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Gipuzkoa (32,10) y Araba (9,85). En el momento en que la vigilancia epidemiológica indique que el número de contagios aumenta de manera rápida en Álava y Gipuzkoa también, Osakidetza ya está trabajando para realizar una vacunación "masiva" en centros de refuerzo en cada territorio.

En las urgencias, los casos atribuibles a la gripe representan el 0,80% del total, con el Hospital Santa Marina destacando por su mayor porcentaje (3,71%). La ocupación media hospitalaria es del 78,20%, aunque algunos centros, como Santa Marina, superan el 90% de ocupación.

VACUNACIÓN EN LA CASILLA

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza van a habilitar desde este viernes un nuevo espacio en La Casilla de Bilbao para vacunar a la población general de Bizkaia, a todas las personas a partir de 14 años, frente a la gripe.

No será necesario pedir cita previa para acudir a este Centro de Refuerzo de Vacunación. El objetivo es "acelerar la inmunización de la población, ante la previsión de que la incidencia de esta enfermedad respiratoria se adelante respecto a campañas anteriores, tal y como han detectado los servicios de vigilancia epidemiológica del Departamento", han señalado las mismas fuentes.

En este centro se ofrecerá también la vacuna frente al Covid 19, a las personas mayores de 75 años y colectivos de riesgo que deseen recibirla. El nuevo espacio se suma a los recursos habituales de vacunación, como los centros de salud de Atención Primaria y atenderá de ocho de la mañana a ocho de la tarde, todos los días de la semana, incluidos los fines de semana, y durante los próximos 15 días.

Un equipo compuesto por 27 profesionales de Osakidetza (15 enfermeras, tres TCAE, tres celadores/as y seis auxiliares administrativos) trabajará a dos turnos para atender a todas las personas que acudan. Las previsiones se cifran en unas 1.000 vacunas al día.

Desde el Departamento vasco de Salud han indicado también que "la vacunación en los centros de salud y ambulatorios sigue a buen ritmo", con 320.607 citas solicitadas desde el inicio de la campaña el pasado 6 de octubre.