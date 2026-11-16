La Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, finalista de los Spain Travel Awards 2026

Catedral Santa María - DFA

VITORIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz ha sido seleccionada, junto a otras cuatro candidaturas, como finalista de los 'Spain Travel Awards 2026' en la categoría de 'Mejor Gestión de Patrimonio Cultural'.

Esta distinción reconoce el trabajo realizado en torno a la conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio, y se incorpora por primera vez en estos premios, por lo que será la primera ocasión en la que se conceda este reconocimiento específico, según ha informado la Diputación Foral de Álava en un comunicado.

La candidatura de la Catedral comparte categoría con otros cuatro referentes culturales: Any Gaudí 2026, el Flamenco, los Jameos del Agua y la Alhambra y el Generalife. Todos ellos representan distintas formas de preservar, gestionar y proyectar el patrimonio cultural y cuentan con una importante proyección nacional e internacional.

La selección reconoce también el valor de un proyecto que ha convertido la recuperación de la Catedral de Santa María en un referente que combina conservación, investigación y divulgación.

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha afirmado que esta selección supone "un orgullo para Álava y un reconocimiento a la dimensión internacional de nuestro patrimonio".

"Estamos hablando de un monumento de primer nivel, que es referente por su historia, pero también por un modelo de recuperación, conservación y divulgación que lo ha convertido en un ejemplo", ha manifestado.

Por su parte, el director gerente de la Fundación Catedral Santa María, Jon Lasa, ha destacado que ser finalistas de estos premios "es un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando desde hace años y, sobre todo, a una manera de entender y gestionar el patrimonio". La gala de entrega de los 'Spain Travel Awards 2026' se celebrará el próximo 1 de diciembre en Madrid. .