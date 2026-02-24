CCOO celebra que el SMI "se derive a la negociación colectiva" y pide a Confebask que abondone "el absentismo patronal"

BILBAO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO celebra que el salario mínimo en Euskadi "se derive a la negociación colectiva", tal como propuso este sindicado "desde el principio", y ha emplazado a Confebask a dejar de ejercer el "absentismo patronal" porque "se ha quedado sin excusas para no negociar".

En un comunicado, CCOO se ha referido, de esta forma, al anuncio de ELA y LAB de convocar a Confebask a negociar el salario mínimo el 24 de marzo en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), en cuya petición recogen expresamente que solo quieren negociar un nivel salarial básico que afecte a las relaciones laborales de Euskadi y no a la prestaciones sociales.

Este nueva solicitud de reunión se ha producido después de que el pasado 4 de febrero se hiciera pública la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en la que desestimaba la demanda interpuesta por estas dos centrales sindicales contra el rechazo de Confebask a constituir una mesa para negociar un acuerdo interprofesional con el fin de fijar un salario mínimo para las personas trabajadoras que presten sus servicios en Euskadi.

CCOO ha aplaudido la convocatoria anunciada por ELA y LAB "para abordar, desde el marco de la negociación colectiva, un suelo salarial mínimo para la Comunidad Autónoma Vasca", una vía de acuerdo interprofesional para abordar esta materia que este sindicato "propuso desde el principio en el registro y convocatoria de reunión en enero de 2025", y que ha defendido en las reuniones celebradas hasta ahora en el CRL.

Además, ha recordado que la sentencia del TSJPV "refrendaba esta alternativa como posibilidad legal y real, a la vez que cerraba la puerta a la negociación de un SMI vasco" por no contar la Comunidad Autónoma Vasca con las competencias para ello.

CCOO ha subrayado que la resolución judicial declaró "la imposibilidad" de la vía que pretendían ELA y LAB, y ratificaba "la total seguridad jurídica que ofrece un posible acuerdo interprofesional pactado entre las patronales y las centrales sindicales en esta materia".

Por ello, ha explicado que "está sobre la mesa la posibilidad real y cierta de adaptar" a Euskadi la carta social europea, que fija este salario mínimo en el entorno del 60% del salario medio. "Esto es más relevante aún en estos momentos, en los que la tasa de personas asalariadas bajo la cobertura de un convenio colectivo se sitúa alrededor del 95% en Euskadi", ha apuntado.

CONFEBASK Y SU "ABSENTISMO PATRONAL"

También ha remarcado que este acuerdo interprofesional "es compatible con mantener subidas del SMI como las que ha tenido desde el 2018 hasta ahora, que alcanza el 66%". Por todo ello, ha instado a Confebask a dejar de ejercer el "absentismo patronal y afrontar su responsabilidad en esta negación".

"La sentencia del TSJPV declara, sin ambages, que es posible un acuerdo profesional en esta materia, por lo que la patronal se ha quedado sin excusas para no negociar", ha añadido.

CCOO ha reiterado que el SMI se configura como "una herramienta de solidaridad de la clase trabajadora de todo el Estado y que, en la correlación de fuerzas actual del Congreso, es muy posible que el debate termine desarticulando esta herramienta fragmentándola en territorios y sectores, perdiendo su carácter de suelo común innegociable".