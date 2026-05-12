CCOO cree "completamente fuera de lugar" que EH Bildu le compare con PP-Vox cuando defiende el avance del euskera

Archivo - El secretario general de CCOO Euskadi, Santiago Martínez, con el responsable de Salud Laboral y Política Lingüística del sindicato, Alfonso Ríos, en rueda de prensa en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable de política lingüística de CCOO Euskadi, Alfonso Ríos, ha afirmado que está "completamente fuera de lugar" que EH Bildu le acuse de mantener en Euskadi sobre el euskera la misma "posición de PP y Vox" en otras comunidades bilingües del Estado, cuando su sindicato defiende la inversión pública para el avance el euskera "en el día a día".

Además, ha dicho que "vale ya de poner el foco" en los trabajadores denunciantes que defienden su empleo público y no en las administraciones públicas "incumplidoras" de la actual normativa, que perfilan hasta el 100% de los puestos en las OPEs.

En declaraciones a Europa Press, Ríos ha respondido, de esta manera, a las declaraciones del portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, que ha reprochado al PSE-EE y CCOO que mantengan en Euskadi sobre el euskera la misma "posición de PP y Vox" en otras comunidades bilingües.

El representante sindical ha recordado que CCOO está pidiendo que "el dinero público se utilice para que el euskera avance en posiciones en el día a día". "Nosotros estamos planteando que sea gratis para que se pague con dinero público los estudios de euskera hasta el nivel C1", ha destacado.

Por ello, ha dicho que no entienden "cuál puede ser el argumentario" de Otxandiano para "decir tal cosa". Sobre la comparación que el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha hecho de la postura del sindicato en Valencia o Cataluña respecto al valenciano y el catalán con lo que la central defiende en Euskadi, Alfonso Ríos ha recordado la diferente "extensión, conocimiento y uso real que hay del idioma" en los distintos territorios a la hora de establecer requisitos para la administración pública.

"No se puede decir que CCOO dice lo mismo que PP y Vox, porque nosotros decimos que hay que usar el dinero público para que se estudie euskera y, hoy en día, PP y Vox dicen cosas que incluso cuestionan la oficialidad del propio euskera", ha indicado.

EL EUSKERA EN LA ADMINISTRACIONES

En todo caso, el representante de CCOO ha subrayado que en Euskadi plantean que, para acceder a la Administración Pública, se tienen que respetar, como hasta ahora, "el índice de obligado cumplimiento" para perfilar las plazas en euskera y que tenga que ver con el conocimiento del euskera que haya en cada territorio. "Por eso creemos que no hay que hacer ninguna modificación de la Ley de Empleo Público de Euskadi", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que los recursos interpuestos en los tribunales buscan "que no se despidan a personas de un puesto de trabajo", que además tienen el perfil que la normativa exige en estos momentos.

Alfonso Ríos ha señalado que esas personas que recurren, si no acuden a CCOO para que les represente, irán a otro sindicato o a un abogado privado. "Eso no va a cambiar por mucho que Comisiones Obreras dejase de poner esos recursos, que no lo vamos a dejar de hacer porque estamos defendiendo los puestos de trabajo de personas", ha asegurado.

En este sentido, ha censurado que "se esté intentando poner el foco" en los denunciantes, "cuando el foco hay que ponerlo en las administraciones incumplidoras de ese índice de obligado cumplimiento, que están perfilando incluso hasta el 100%" de los puestos de trabajo en las OPEs. "Vale ya de poner el foco en los denunciantes y no en quien incumple la Ley", ha reiterado.