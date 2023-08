CCOO dice que, si no se respeta el salario de los trabajadores habrá conflicto, como en la Construcción de Bizkaia

Denuncia que en las empresas sin comité se incumple la Ley de Prevención de riesgos laborales y llama a sindicarse



BILBAO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha advertido de que, si no se respeta el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores en la negociación colectiva, "habrá conflicto", como ocurre en la Construcción de Bizkaia, que ya ha llevado a cabo varias huelgas, y ha anunciado que estas protestas se reproducirán "si no hay reconocimiento del IPC de los salarios de los trabajadores".

En declaraciones a Europa Press, García se ha referido al hecho de que, al finalizar el mes de junio, el 53% de la población asalariada de Euskadi tenía sus condiciones de trabajo actualizadas, para destacar que

se ha dado "un arreón fuerte" y en la negociación colectiva se ha conseguido mover posiciones de algunas organizaciones sindicales, firmando convenios sectoriales que dan cobertura a "las posiciones laborales de muchos trabajadores y trabajadoras en este país".

Tras apuntar que el bloqueo de la negociación colectiva en Euskadi es previo a las reformas laborales y tiene que ver con los modelos sindicales de algunas organizaciones que "no apostaban por el convenio sectorial", ha considerado "un logro" que la negociación colectiva sectorial se haya cerrado con incrementos salariales que garantizan el poder adquisitivo de los salarios.

"Eso lo hemos peleado desde el inicio. Hemos dicho: o había salario o había conflicto. Fuimos los primeros que pusimos este escenario encima de la mesa, y creo que lo que se ha cerrado en la negociación colectiva sectorial a día de hoy cubre con creces lo que habíamos planteado. Es decir, hay garantía del poder adquisitivo de los salarios en los convenios, por lo menos en los que Comisiones Obreras ha puesto la firma", ha manifestado.

No obstante, ha reconocido que "todavía queda trabajo" y hay abiertos algunos conflictos, como el de la Construcción de Bizkaia, "que no es tanto por el convenio, pero sí por las tablas salariales, que están pendientes de negociación". "No vamos a cejar en el empeño. Ya ha habido varias huelgas en el mes de junio, alguna en el mes de mayo, y si no hay salida y no hay reconocimiento del IPC de los salarios de los trabajadores de la construcción, habrá más conflicto", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que van a seguir peleando hasta conseguir que los convenios sectoriales "se cierren con buenas condiciones laborales y, sobre todo, con garantías de IPC para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país".

HUELGAS

Respecto a los últimos datos conocidos que apuntan un incremento del 20% de las huelgas secundadas en Euskadi, la dirigente de CCOO Euskadi ha reiterado que el sindicato "desde el principio ha dicho que: o hay salario o hay conflicto".

"No puede ser que a los trabajadores y las trabajadoras que durante los años complicados de la pandemia han estado dando el callo, se han dejado la piel en muchas ocasiones, incluso jugándose la vida, y han sacado adelante a este país, ahora no se les reconozca eso, cuando además los beneficios empresariales están siendo muy altos", ha subrayado.

En este punto, ha recordado que los empresarios han subido los precios para cubrir costes, fruto de la crisis energética y de la guerra de Ucrania, pero "cuando los costes han bajado, los precios no se han reducido, y lo vemos con los índices de inflación de manera muy clara".

Por ello, ha criticado que "hay algunos que están haciendo muchísimo negocio a costa de las espaldas de los trabajadores", algo que CCOO Euskadi no va "a permitir". "En ese escenario, lo hemos dicho de manera muy clara. Vamos a pelearlo en todos y cada uno de los sectores", ha insistido.

ACCIDENTES LABORALES

Preguntada por el incremento sostenido en el tiempo de la siniestralidad laboral y de las muertes (14 fallecidos en jornada de trabajo en Euskadi el primer semestre del año, cuatro más que en 2022), Loli García ha denunciado el incumplimiento "sistemático" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en muchas empresas, "sobre todo, en aquellas donde no hay representación sindical, y donde no hay quien vigile porque la ley se cumpla".

Por ello, ha hecho un llamamiento a los trabajadores y a las trabajadoras para que se organicen. "Cuando hay organización sindical, la prevención de riesgos es una cuestión fundamental", ha dicho, para exigir también a las Administraciones y a la Inspección que intervengan "de manera clara".

En este sentido, ha argumentado que "lo que hay fundamentalmente es un problema de prevención". "Cuando hay accidentes laborales, cuando hay muertes laborales, es porque ha fallado la prevención, y esto es lo que hay que intentar evitar, porque no es sostenible que en esta época siga muriendo gente en el tajo, y sigan enfermando trabajadores y trabajadoras por el ejercicio de su profesión", ha concluido.