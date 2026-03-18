CCOO Euskadi insiste en trabajar en un salario mínimo de convenio y emplaza a la reunión convocada el 24 de marzo

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Euskadi, Santiago Martínez, ha insistido en trabajar en el ámbito de un salario mínimo de convenio para Euskadi y ha emplazado a hacerlo en la reunión convocada por los sindicatos para el próximo 24 de marzo.

En rueda de prensa en Bilbao, Martínez no ha querido valorar la jornada de huelga general de este pasado martes convocada por ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde, para exigir un SMI propio en Euskadi de, al menos, 1.500 euros. "Somos una organización que respetamos mucho la herramienta de la huelga general y ese respeto nos hace no valorar huelgas donde no somos convocantes", ha argumentado.

En cualquier caso, ha indicado, en relación a la reunión convocada por los sindicatos para el próximo 24 de marzo, que "hay un futuro emplazamiento en el CRL para abordar el tema del salario mínimo en Euskadi y cómo adaptar el salario a nuestra realidad socioeconómica".

En ese sentido, ha defendido "la vía del salario mínimo de convenio, que es la vía que ha defendido CCOO Euskadi desde el principio y la que está avalada legalmente por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco".

"Tenemos un trabajo en conjunto que hacer y nosotros, como siempre, estamos dispuestos a trabajar en ese ámbito de un salario mínimo de convenio", ha reiterado.