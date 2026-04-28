CCOO Euskadi pide "más control" las condiciones laborales que ocasionan "nuevas formas de morir en el trabajo"

Manofestación de CCOO Euskadi en Bilbao en el 'Día Internacional de la Salud en el Trabajo' - CCOO EUSKADI

BILBAO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Euskadi ha exigido más control de la administración pública de las condiciones laborales que ocasionan "accidentes, enfermedades profesionales y nuevas formas de morir en el trabajo".

El sindicato ha celebrado este martes en Bilbao una asamblea con motivo del 'Día Internacional de la Salud en el Trabajo' y después se han manifestado desde Jardines de Albia hasta la sede de Confebask en Bilbao, bajo el lema 'Lan istripuriz ez. La precariedad mata'.

En declaraciones tras la asamblea previas a la manifestación, el responsable de Salud Laboral de CCOO Euskadi, Alfonso Ríos, ha denunciado que "no cesa el drama de los accidentes de trabajo" y, en ese sentido, ha recordado que el pasado año fallecieron Euskadi 30 personas en siniestros laborales.

Ríos ha llamado la atención sobre el hecho de que la mitad de estos accidentes de trabajo mortales "ya no han sido originados por las causas típicas que veníamos observando, como pueden ser golpes, caídas o atrapamientos", sino que, "muchas veces, están originados por infartos o patologías cerebrovasculares o de este tipo".

Según ha considerado, las empresas "no están investigando esto debidamente" y las administraciones públicas "tienen que dar unas directrices más claras sobre cómo esas nuevas condiciones de trabajo hacen que cambien las formas de morir en el trabajo". "Esto se relaciona con nuevos sectores que van a tener más empleabilidad y en los cuales las formas de morir no van a ser las habituales", ha advertido.

Por otro lado, ha señalado que durante 2025 se hicieron en Euskadi "270.000 horas extra a la semana y más de la mitad no se pagaron". Según ha denunciado, esto ocurre en un contexto en el que "se intenta trasladar a la opinión pública que hay mucho absentismo o muchas bajas médicas por enfermedad", pero, según ha defendido, "si se hacen 270.000 horas extra a la semana en Euskadi y más de la mitad no se pagan, aquí no hay ningún absentismo, lo que hay es explotación pura y dura de la clase trabajadora por parte de algunas empresas en este país".

AMPLIAR LA PLANTILLA DE OSALAN

En cuando a las demandas del sindicato a la administración pública, el responsable de Salud Laboral de CCOO Euskadi ha demandado que se amplíe la plantilla de Osalan y de la Inspección de Trabajo, una reivindicación que el sindicado puso como condición para apoyar la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2021-26 y que se aceptó, pero "todavía no se ha hecho y es un problema".

Ríos ha dicho que es "absolutamente necesario que haya más control de la administración pública de esas condiciones de trabajo que ocasionan accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y nuevas formas de morir en el trabajo".

Alfonso Ríos ha insistido en que la plantilla de Inspectores de Trabajo "a día de hoy es insuficientes" cuando "tenemos entre 30 y 40 personas que mueren al año en accidentes de trabajo". "Las empresas tienen la responsabilidad y la obligación de prevenirlo, pero esa responsabilidad atañe también a las administraciones públicas", ha advertido.