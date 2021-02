CCOO de Euskadi solicita que se incluya a los vigilantes de seguridad privada en el plan de vacunación

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de CCOO Construcción y Servicios de Euskadi ha solicitado a Osakidetza y al LABI que se incluya a los vigilantes de seguridad privada de forma urgente en el plan de vacunación contra la Covid-19.

En un comunicado, el sindicato ha dicho no entender cómo desde el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) no se ha tenido en cuenta a los vigilantes de seguridad privada como grupo preferente para el Plan de vacunación frente al Coronavirus.

Este colectivo fue declarado como esencial durante toda la pandemia y realiza sus funciones en contacto estrecho con la población. Están presentes en hospitales, centros comerciales, centros de la administración pública, transportes públicos, etc.

Por ello, ha indicado que "no es razonable no hayan sido incluidos en el plan de vacunación de manera prioritaria". CCOO ha exigido tanto al Departamento de Salud como al LABI la vacunación de este colectivo "de forma urgente", dado que, de no hacerlo, se "pone en riesgo, no solo la salud de los trabajadores, sino también la de la ciudadanía en general".