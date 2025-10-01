CCOO exige que la transferencia del Centro de Verificación de Maquinaria incluya el personal

BILBAO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Euskadi, sindicato que cuenta con el 100% de la representación de la plantilla del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, considera "imprescindible" que la transferencia de este centro "se lleve a cabo en su integridad" y, por tanto, que incluya al personal de este organismo, en la actualidad dependiente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y cuyo traspaso se acordó el pasado mes de julio.

En un comunicado, el sindicato ha asegurado que, según ha podido conocer, "lo que se va a transferir son únicamente las instalaciones de Barakaldo adjuntas al propio edificio que alberga a Osalan y en las que en la actualidad se encuentra el personal del CNMV-INSST, pero sin el personal".

A CCOO le resulta "inentendible este aspecto que, de materializarse en estos términos, en nada redundará en una mejora y mayor control sobre las condiciones laborales de la clase trabajadora de Euskadi".

El sindicato ha recordado que "en la práctica y en el día a día, y precisamente por el hecho de compartir instalaciones, ya hay trabajo en común del personal de ambas entidades" y ha asegurado que hay "un sentir muy mayoritario entre la plantilla del CNMV-INSST, que entiende también que pasar a formar parte de Osalan redundaría en un mejor asesoramiento y control sobre lo que ocurre en las empresas y centros de trabajo de Euskadi".

"Tan es así que las personas representantes de la plantilla han realizado una asamblea informativa, donde ya se ha podido comprobar ese posicionamiento mayoritario de la plantilla, asamblea en la que se ha decidido impulsar una recogida de firmas para enviarla al propio Ministerio de Trabajo y Economía Social", ha explicado.

En función de los datos que ha aportado CCOO, en la actualidad trabajan en el CNMV-INSST 40 personas y, hasta ahora, han apoyado la iniciativa "prácticamente dos tercios de la plantilla".

Para el sindicato es "más inentendible aún la forma en la que se ha negociado o llevado a cabo esta supuesta transferencia una vez leído lo enunciado en el objetivo operativo 6.5 de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo del Gobierno Vasco para el periodo 2021-2026, en el que se establece la necesidad del refuerzo de medios de inspección y asesoramiento, y que uno de los mecanismos para efectuarlo será precisamente la transferencia de recursos, personal y medios, del Centro de Verificación de Maquinaria a Osalan".

CCOO ha remarcado que la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud es "un documento de capital importancia" para la prevención de riesgos laborales en Euskadi "no sólo por derivar del diálogo social y contar por ello con el acuerdo de los agentes sociales, sino porque establece el compromiso político del Gobierno Vasco en esta materia", que "en este momento queda muy en entredicho".

Tampoco entiende "la cerrada defensa" que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se está haciendo de la necesidad de contar con el laboratorio de las actuales instalaciones de Barakaldo para "dar salida a solicitudes" procedentes del conjunto del Estado, "habida cuenta de la falta de inversiones y mejoras para este laboratorio, que, por el contrario, sí se llevan a cabo para el ubicado en las instalaciones de Madrid".