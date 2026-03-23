CCOO insta a Confebask a no hacer dejación de sus obligaciones y a negociar un salario mínimo de convenio para Euskadi

CCOO Euskadi acusa a la patronal de "pervertir la palabra absentismo" y advierte de que la IT es "un derecho" - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO Euskadi ha instado a Confebask a no hacer dejación de sus obligaciones y acudir a la reunión convocada por los sindicatos ELA y LAB en el CRL y ha emplazado a la patronal vasca a negociar un salario mínimo de convenio mediante la negociación colectiva para Euskadi.

En un comunicado, CCOO Euskadi ha considerado que la negativa de Confebask a acudir a la reunión de mañana supone "una nueva dejación de su responsabilidad, una nueva muestra de absentismo patronal".

El sindicato ha vuelto recordar que la sentencia del TSJPV del pasado 4 de febrero, "aunque cierra la vía del salario mínimo interprofesional autonómico por ser competencia del Estado, sí que reconoce la posibilidad de fijar un salario mínimo de convenio a través de la negociación colectiva".

Esta vía, que es la que CCOO viene reivindicando desde la convocatoria a la patronal vasca en enero de 2025, puede materializarse "a muy corto plazo" mediante un acuerdo interprofesional suscrito por patronal y sindicatos, ha asegurado.

CCOO Euskadi ha asegurado que la sentencia del TSJPV "declara, sin ambages, que es posible un acuerdo profesional en esta materia", por lo que la patronal "se ha quedado sin excusas" para no negociar.

El sindicato ha manifestado que no renuncia a esta herramienta aunque no se dé la reunión de este martes y ha avanzado que está valorando posibles alternativas para que Confebask se siente a negociar.

Además, CCOO de Euskadi ha afeado a Confebask que haya comunicado apenas 24 horas antes que no va a acudir a la reunión de mañana. A juicio de la central sindical, "ya es hora de que la patronal asuma su responsabilidad" y se siente a negociar un salario mínimo de convenio que pueda dar cobertura a más del 90% de la población asalariada de Euskadi, "ya que ha quedado demostrado que no hay impedimentos legales para ello".

Así, ha defendido que "mediante un acuerdo con plena validez legal y cumpliendo con los requisitos del Estatuto de los trabajadores, igual que el acuerdo alcanzado en 2017 para determinar la estructura de la negociación colectiva en nuestra comunidad autónoma, se puede adaptar la Carta Social Europea a la realidad de Euskadi, fijando un salario mínimo de convenio que se sitúe en el 60% del salario medio de la comunidad, cifra que se sitúa hoy en día en torno a los 1.500 euros mensuales".

CCOO de Euskadi ha recordado que el SMI se configura como "una herramienta de solidaridad de la clase trabajadora de todo el Estado" y que, en la correlación de fuerzas actual del Congreso, es "muy posible que el debate termine desarticulando esta herramienta fragmentándola en territorios y sectores, perdiendo su carácter de suelo común innegociable".