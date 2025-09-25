CCOO lamenta que no se tramite en el Parlamento la ILP para el complementar las pensiones mediante la RGI

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Euskadi ha lamentado que no se haya aceptado este jueves en el Parlamento Vasco el debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el Movimiento de Pensionistas, que tenía como objetivo el complemento de las pensiones más reducidas hasta el SMI, y que se planteaba a través de la RGI.

En un comunicado, la central sindical ha defendido que la ILP "debía abrir un debate necesario sobre la mejora de las pensiones bajas, siempre en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dentro del actual sistema público de pensiones y sin romper la caja única".

"No en vano, la RGI ya complementa hoy esas pensiones mínimas y constituye uno de los pilares de nuestro estado de bienestar, fruto del consenso social y político", ha apuntado.

CCOO ha recordado que ha defendido históricamente que las pensiones mínimas alcancen el nivel del Salario Mínimo Interprofesional. "Gracias a la acción sindical en el diálogo social, el SMI ha subido un 61% desde 2018 y, en paralelo, se han producido avances importantes en las pensiones, con especial atención a las mínimas y con medidas contra la brecha de género", ha explicado.

Por ello, ha asegurado que "seguirá trabajando por mejorar las pensiones, especialmente las mínimas, siempre desde la coherencia con los instrumentos de protección social vigentes en Euskadi, y con una visión de fortalecimiento del sistema público de pensiones y del SMI a nivel estatal".