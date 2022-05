CCOO pide "transparencia y depurar responsabilidades" sobre los casos "muy graves" de espionaje

BILBAO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha insistido en que los casos de espionaje a través del software Pegasus es "muy grave, sea la versión internacional o sea otra" y, por ello, ha demandado "arrojar transparencia sobre esta situación y depurar responsabilidades en su caso".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, el dirigente sindical se ha pronunciado de este modo después de que este lunes se anunciaran las intervenciones de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, aunque, a su juicio, "no serán los dos únicos miembros del Gobierno con algún tipo de práctica de este tipo" y "cualquiera sabe" si también está siendo espiado.

De este modo, ha planteado que "está cambiando la caracterización de lo que hasta ahora parecía un espionaje a una serie de políticos catalanes" y ahora "parece que es más amplio", si bien en todo caso "hace falta arrojar transparencia sobre esta situación y depurar responsabilidades en su caso".

En su opinión, "hace falta transparencia, saber desde cuándo se saben este tipo de prácticas y, sobre todo, quién está detrás de ella". "Sea la versión internacional o sea otra, por cuestiones distintas, es muy grave lo que está sucediendo", ha incidido.

De este modo, ha señalado que, si es "una operación de carácter geopolítico, un espionaje internacional, tendría connotaciones muy importantes de falta de seguridad en las instituciones del Estado, que es un tema grave". "Y no digo ya si el espionaje no viniera de fuera. Por eso creo que hay que arrojar luz en el asunto, porque estamos hablando de espionaje al Ejecutivo, eso no es ninguna tontería", ha concluido.