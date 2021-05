CCOO y UGT piden una agenda social para los trabajadores y dicen que "toca ya" derogar la reforma laboral

Protestan por las restricciones establecidas por el Gobierno Vasco en las manifestaciones para intentar "callar la voz" de los trabajadores

BILBAO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. y UGT Euskadi han reclamado en las calles vascas este Primero de Mayo una agenda social "comprometida con los trabajadores y han advertido al Gobierno central que "ahora toca" cumplir con la derogación de la reforma laboral, de las pensiones de 2011 y subir el Salario Mínimo Interprofesional.

CC.OO. y UGT, como suele ser habitual, han celebrado el Día del trabajador de manera conjunta con manifestaciones en las tres capitales vascas que han transcurrido bajo el lema "Ahora toca cumplir- Langile

klaseari zor diogu".

Las marchas en Bilbao y San Sebastián han partido a las once y media de la mañana desde la Gran Vía y los jardines de Alderdi Eder, respectivamente, y en Vitoria a las doce del mediodía desde la plaza de la Virgen Blanca.

En la marcha de Bilbao, han estado presentes la secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, y el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza.

La manifestación estaba encabezada por la pancarta con el lema de la marcha que han decidido colocar al revés en los primeros momentos para expresar su rechazo a las restricciones establecidas con motivo de la pandemia por la Ertzainta para estas manifestaciones y que fueron recurridas tanto por CC.OO. como por ELA. Finalmente, el TSJPV no les dio la razón y estableció que se debían respetar los confinamientos perimetrales de cara a estas convocatorias.

Precisamente, CC.OO. Gazteak también aludía a esta sentencia con una pancarta en la que se podía leer "Ez gaituzte isilduko- Ni nos ni nos domaron ni nos doblaron ni nos van a domesticar".

Los participantes, con mascarillas, separados por filas y respetando la distancia de seguridad, han proferido gritos durante la movilización contra la reforma laboral y en favor de la "lucha de los trabajadores".

Previamente al inicio de la marcha, la secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha destacado que el 1 de Mayo es un "día de reivindicación" de la clase trabajadora y ha querido hacer un "reconocimiento expreso" a todos los trabajadores" porque a lo largo de este año de crisis sanitaria se ha puesto en evidencia el "valor insustituible de los trabajadores"

"Cuando todo paró, cuando todo se quebró los trabajadores sostuvieron al conjunto de la ciudadanía y, por ello, queremos decir que esto no se puede quedar en un mero reconocimiento formal", ha agregado.

Por ello, ha indicado que "es hora de aplicar una agenda social comprometida con la clase trabajadora" y es "el momento de cambiar las cosas". "Ahora toca cumplir con lo comprometido y eso supone la derogación de las reformas laborales, volver a recupera el papel vertebrador de la negociación colectiva, acabar con la dualidad, con la precariedad en el mercado de trabajo, derogar la reforma de pensiones de 2011 y la subida del SMI",

Asimismo, ha defendido que hay que terminar, "de una vez por todas", con las brechas de género que suponen "un castigo enorme" para el conjunto de las mujeres en la lucha contra la igualdad. "Estas son las reivindicaciones y este país está en deuda con la clase trabajadora y eso es lo que exigimos y vamos a reivindicar hoy", ha agregado.

Asimismo, Loli García ha acusado al Gobierno Vasco de "intentar callar hoy la clase trabajadora" con las limitaciones a la movilidad establecidas para las manifestaciones, pero ha asegurado que "no lo han conseguido".

"No es singular que solo se hayan cuestionado las manifestaciones del 8 de marzo y del 1 de mayo, esto es ideológico, no van a callar a la clase trabajadora y denunciamos constantemente la vulneración de un derecho como el de manifestación, que es un derecho que nos ha costado mucho esfuerzo y muchas vidas a los trabajadores obtener. No nos van a callar y continuaremos en las calles", ha advertido.

Por su parte, el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, ha afirmado que este 1 de Mayo es "diferente" aunque "mejor" que el del año pasado, en el que, por la pandemia, los sindicatos no pudieron salir a las calles.

Arza ha afirmado que, en este día del Trabajador, quieren reivindicar que ahora "toca cumplir con la clase trabajadora" y subir el Salario Mínimo Interprofesional.

El dirigente sindical ha afirmado que no entienden por qué a los trabajadores que "menos ganan no les toca". "Si hemos sido capaces de subir el salario a los trabajadores públicos, si hemos sido capaces de subir las pensiones. Exigimos también la subida del SMI", ha añadido.

Ello, según ha apuntado, va a ayudar a mejorar los ingresos de la Seguridad Social, de las Diputaciones y a que los trabajadores con menos ingresos tengan mayor capacidad de consumo.

DEROGACIÓN DE LA REFORMA SOCIAL

Además, Arza ha asegurado que también "toca derogar la reforma laboral" porque muchas empresas "están despidiendo a sus trabajadores incluso con ganancias". En concreto ha citado al sector bancario que están "sacando pecho de cómo recuperan las ganancias" y quieren despedir a 12.000 trabajadores.

También ha denunciado otros despidos planteados en empresas industriales o en otras como H&M. A su juicio, se está "aprovechando la excusa de la pandemia para poder despedir", por ello "es urgente de derogar la reforma laboral que permite a las empresas, aún teniendo beneficios y con una previsión de menores ingresos, despedir".

Junto a ello, ha exigido la derogación de la reforma de las pensiones y ha advertido al Gobierno central que UGT "no va a hablar de reforma de pensiones si no se deroga anteriormente la reforma de 2013, se devuelve a los pensionistas la posibilidad de que se revise sus pensiones en base al IPC y se elimina el factor de sostenibilidad".

También ha hecho un llamamiento al Gobierno vasco para que "luche" por conseguir una disminución de los trabajadores interinos. "No podemos consentir que Euskadi esté a la cabeza de España, de Europa en temporalidad en las administraciones públicas, estamos hablando de más de 60.000 trabajadores que llevan trabajando, en algunos casos, 15, 20 o 25 años y el Gobierno vasco tiene que buscar una solución y en ese trabajo estamos conjuntamente nosotros, con el Gobierno vasco y el central en la necesidad de esa reforma del Estatuto básico del empleado público que permita consolidar a los trabajadores interinos", ha añadido.

Arza también ha hecho una mención a los trabajadores esenciales que "todavía hoy no han sido vacunados" como los de seguridad o de los comercios. "En su momento fueron esenciales y ahora no entendemos que no se les vacune", ha indicado.

Por último, ha recordado a los trabajadores que en los últimos años han perdido la vida por "el mero hecho de ir a trabajar". Según ha indicado, es un número "lo suficientemente importante", por lo que ha reclamado un plan de choque contra la siniestralidad laboral porque en los últimos cinco años han sido 166 los trabajadores vascos fallecidos. "Debe ser una prioridad, no solo del conjunto de las administraciones públicas, sino de la sociedad para que ponga donde se merece la lucha contra la siniestralidad laboral", ha concluido.