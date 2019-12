CCOO ve "positivas" pero "no suficientes" las políticas pactadas en el Presupuesto entre Gobierno Vasco y Podemos

Publicado 23/12/2019 10:57:00 CET

Loli García mantiene que el 30 de enero "no hay condiciones ni espacio" para la huelga general al no haber una "contraparte"

BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha advertido de que las "políticas acordadas" entre Gobierno Vasco y Podemos en el acuerdo presupuestario son "positivas y van a incidir en determinados aspectos importantes", pero "no son suficientes". Asimismo, ha apostado por un cambio en la política fiscal que haga "un reparto más equitativo de los impuestos".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, García ha advertido además a la patronal que el alto nivel de absentismo en Euskadi "igual tiene que ver con las condiciones de trabajo" y se debe "intervenir más en prevención".

Tras afirmar que "no tendría ningún sentido que no hubiera un nuevo gobierno" en el Estado, algo que se necesita de "manera urgente", ha advertido de que "no es posible vetar en estos momentos a nadie ni hay que cuestionarse que fuerzas progresistas puedan conformar un ejecutivo".

A su juicio, hay que recuperar una parte importante de los derechos que se han "destruido durante la crisis" económica y ha defendido que "un gobierno "de fuerzas progresistas" con PSOE y Unidas Podemos "puede tener un amplio recorrido".

Tras reconocer que la central sindical no tiene comprometido con el candidato socialista Pedro Sánchez "nada", sí ha incidido en que se necesitan "reformas que hagan políticas que lleguen a la gente".

"Venimos exigiendo una agenda social como prioridad y una de sus cuestiones debe ser la reforma laboral. Es necesaria su derogación, su modificación sustancial en aquellas cuestiones que han provocado políticas que han incidido en la devaluación salarial", ha expresado.

Cuestionada por los Presupuestos Vascos de 2020 y el acuerdo alcanzando entre el Ejecutivo de PNV y PSE con Podemos Euskadi, García ha sostenido que "todas las fuerzas tienen como obligación sentarse a hablar, dialogar y conseguir acuerdos", por lo que "nos parece normal que se sienten a hablar".

"Respecto al contenido, y aunque las políticas acordadas nos parecen positivas y van a incidir en determinados aspectos importantes, no creemos que son suficientes. El problema de estos presupuestos no es solo en que se gastan los dineros sino que es un problema de que hay que mejorar los ingresos", ha afirmado, al tiempo que ha denunciado que Euskadi cuenta con "una presión fiscal mucho más baja que los países europeos del entorno".

García ha recordado así que Euskadi tiene "casi plenas competencias en materia fiscal", pero sobre política fiscal el Parlamento vasco "no tiene competencias y eso es un problema".

"Por eso no hay mucho margen de hacer cambios en unos presupuestos donde los ingresos vienen dados por las diputaciones. Creemos necesario un cambio en la política fiscal que tiene que hacer un reparto más equitativo de los impuestos", ha expresado, al tiempo que ha criticado que "la presión fiscal en este país está sustentada en las rentas de trabajo mientras las rentas del capital ha ido decreciendo en su nivel de aportación".

HUELGA GENERAL

Respecto a la huelga general del 30 de enero anunciada por la Carta de Derechos de Euskal Herria, García ha reiterado que es necesaria la defensa de una "agenda social" y CCOO quiere que el gobierno "se conforme cuanto antes y empiece a actuar".

No obstante, ha defendido que "en estos momentos que no hay condiciones para convocar una huelga laboral cuando no tenemos una contraparte a la que exigir".

"Conocemos algunas de las propuestas en pensiones de PSOE y Unidas Podemos, no suenan mal y creemos que hay que dar una oportunidad", ha expresado, para añadir que "el 30 de enero no hay espacio para esa convocatoria de huelga".

Por otro lado, ha considerado que "la unidad sindical" en Euskadi es "posible" y ha defendido que "el convenio sectorial es el camino adecuado".

Asimismo, ha alertado de que en Euskadi hay "un numero importante" de trabajadores que complementan su renta con la RGI lo que muestra que se trata de un empleo "de baja calidad, inestabilidad y corta duración". "El contrato a tiempo parcial es una de las formas de abuso más claras que hay. Ha tenido desregulación bestial los últimos años y es necesario regularlo", ha solicitado.

Por otro lado, ha apostado por "establecer políticas industriales de país que dirijan las inversiones a modelos productivos que tengan garantía de mejor calidad en el empleo". "Euskadi es territorio con fuerte presencia industrial pero durante la crisis se perdió mucho empleo y se cerraron empresas que no se han recuperado", ha reprobado.

Por último, ha reconocido que, a día de hoy, no conocen casos en Euskadi de personas despedidas mientras se encontraban de baja laboral, pero "se van a producir" por ser una consecuencia de la reforma laboral.

"Estaban pendientes de algunas sentencias y creemos que se va a generalizar. Es una barbaridad y algo indigno. La reforma laboral lo recoge pero los jueces del Constitucional también deberían velar por los derechos de los trabajadores", ha sostenido.