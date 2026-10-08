Cebek no ve "de recibo" que las empresas paguen un coste por una huelga que "huele más a política que a laboral"

Guillermo Buces y Francisco Javier Azpiazu, de Cebek - EUROPA PRESS

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cebek, Guillermo Buces, ha afirmado que no es "de recibo" que las empresas tengan que pagar un coste por la huelga general convocada por los sindicatos por el derecho a vivienda cuando además "huele más a huelga política que a huelga laboral".

A requerimiento de los medios, tras presentar la encuesta de perspectivas para 2026 de sus empresas asociadas, Buces ha valorado de esta forma la huelga general convocada por CCOO y UGT en el conjunto de España y ELA, LAB, Steilas y ESK a nivel de Euskadi.

Tras afirmar que entiende que la huelga va "contra el gobierno central, el vasco o la oposición", el presidente de la patronal vizcaína ha añadido que no le parece de recibo que "las empresas tengamos que pagar un coste" cuando, ha subrayado, "desde Cebek estamos de acuerdo en un diagnóstico ampliamente compartido, que debe ser el punto de partida para solucionar este problema, y es que en España falta un millón de viviendas, como calcula el Banco de España".

En ese sentido, ha recordado que, frente a esa cifra, entre 2026 y 2027 se van a terminar en España en torno a 140.000, con lo cual, ha valorado, "no se están produciendo las suficientes para las necesidades que tiene la sociedad, también la vasca".

A su entender, aumentar el número de viviendas en construcción, "debería ser una prioridad en este debate y también de la actuación política desde las administraciones públicas", y "no estar poniendo un parche tras otro, que no resuelven el problema, y solo son una patada y a seguir" ha lamentado.

Buces ha apuntado que otro de los aspectos fundamentales por los que no se construye, desde el ámbito empresarial, es "la falta de viabilidad de muchas promociones debido a los altos costes de construcción, tanto de materiales, materias primas como de personal" ha mencionado.

A ello ha sumado "las condiciones que establece el marco normativo, que deberían permitir cubrirlos y esa competencia para resolver el problema corresponde a las administraciones públicas y no a las empresas, por lo que, a su entender, "habrá que tomar medidas para producir más vivienda y dar las soluciones al problema real que tiene la Vivienda, que existe no solo en Euskadi sino en toda España".

En esa misma línea ha ahondado el secretario general de la patronal vizcaína, Francisco Javier Azpiazu, quien ha añadido a su vez que por el momento no conocen las razones esgrimidas por los sindicatos para convocarla pero que, a su entender, "tienen que estar justificadas jurídicamente y basadas en una causa laboral"; por lo que, "cuando conozcamos la convocatoria, diremos lo que pensamos tanto desde Cebek como desde Confebask".

En este punto ha añadido que, en cuanto a Euskadi, "vamos a tener, una vez más, dos convocatorias de huelga distintas y tampoco sabemos por ahora si van a ir de la mano o no".

Por ello, ha insistido "lo lamentable, por decirlo de alguna manera, es que los costes de estas dos convocatorias las vamos a pagar las empresas que, en principio, entiendo que no tenemos nada que ver con las razones que al menos están esgrimiendo públicamente las organizaciones sindicales".