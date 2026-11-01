Cecobi afirma que los llamamientos a saqueos el sábado en Bilbao frenaron "la demanda" en los comercios

BILBAO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cecobi, Maria López Negrete, ha afirmado que los incidentes del pasado lunes en Bilbao y los llamamientos de 'Blocus' en redes sociales a realizar saqueos este pasado sábado frenaron "la demanda" en los comercios, pero ha destacado que finalmente la jornada de ayer fue "normal dentro de la anormalidad", ya que no se produjeron altercados.

En declaraciones a Europa Press, López Negrete ha señalado que la Confederación Empresarial de Comercio en Bizkaia y Bilbao Dendak tuvieron una reunión el pasado viernes con los responsables del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que les transmitieron "tranquilidad" porque se iba a desplegar un amplio dispositivo de seguridad coordinado entre Ertzaintza y Policía Municipal, por lo no preveían que se produjeran incidentes.

Por ello, trasladaron a los comerciantes ese mensaje de "tranquilidad, que efectivamente se ha cumplido". En todo caso, ha reconocido que "todo el comercio se blindó" y ha habido empresas grandes que colocaron tabiquería exterior para proteger sus escaparates y accesos, pero no así los establecimientos pequeños "que no tienen recursos" para el desembolso "que supone poner de urgencia unos tableros o cierre exterior".

La presidenta de Cecobi ha explicado que este sábado estuvieron permanentemente en contacto con los responsables del departamento de Seguridad, que les mantuvieron informados en todo momento del transcurso de la jornada. "Creemos que esa tiene que ser la forma de trabajar, que haya información, que nos coordinemos, y nos alegramos de que la jornada fuera lo más normal posible dentro de la anormalidad", ha subrayado.

María López Negrete ha señalado que algunos comercios no llegaron a levantar la persiana, pero ha dicho que "fueron los que menos". En todo caso, ha admitido que ayer tenía que haber sido "un buen día de ventas en el año, y toda esta alarma" que se generó por los incidentes del lunes, y el llamamiento en redes sociales a saqueos el sábado "frenó la demanda", lo cual es "una pena".

LOS LLAMAMIENTOS A SAQUEOS, "UNA BARBARIDAD"

A su juicio, esos emplazamientos a saquear comercios son "una barbaridad". "Hay cosas que no tienen sentido. En una sociedad moderna, este tipo de comportamientos no tienen cabida. Nuestro rechazo más absoluto a cualquier tipo de manifestación violenta", ha subrayado.

Tras apuntar que "cada uno tiene derecho a manifestarse", ha recordado que "los derechos de uno acaban donde empiezan los del vecino". "El que quiera manifestarse, que lo haga, pero también el que quiera trabajar, abrir su negocio o salir a la calle debe poder hacerlo con la misma libertad", ha defendido.

López Negrete cree que, para eso, "tiene que haber una gran coordinación con los responsables de seguridad". "Toda la sociedad tenemos que ponernos de acuerdo para que, independientemente de ideologías políticas o de diferentes roles en la sociedad, estemos todos a una. Ahí no pueden tener cabida ese tipo de comportamientos ni en Bizkaia ni en ningún territorio", ha indicado.

En cuanto a los altercados del pasado lunes en Bilbao, ha explicado que los daños en los comercios fueron "mínimos", frente a los desperfectos que se causaron en el mobiliario urbano. Los incidentes en los establecimientos comerciales fueron "muy puntuales", ha especificado, para admitir que sí que provocaron "psicosis" entre los bilbaínos.

HUELGA GENERAL

La presidenta de Cecobi ha dicho que ahora están expectantes con la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre, porque será una jornada "caliente", y ha explicado que "algún comercio quiere mantener" los paneles que han colocado como protección para este sábado hasta el día del paro ante "el temor de lo que pueda pasar".

Por ello, ha pedido "respeto", y que los que lo deseen secunden la huelga y se manifiesten, "pero que dejen a los demás libertad para hacer lo que consideren oportuno". "Libertad, respeto y convivencia en una sociedad democrática en el siglo XXI", ha reclamado.