Un centenar de inspectores educativos de Europa debaten en Bilbao sobre la investigación en la mejora de la Educación

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de profesionales de la Inspección Educativa de 37 países y regiones europeos se reúnen este jueves y viernes en la asamblea general de la Conferencia Internacional Permanente de la Inspección Educativa (SICI), que se celebra en Bilbao, y en la que se va a reflexionar sobre la importancia de la investigación en la mejora de la Educación.

La viceconsejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha abierto esta mañana la asamblea general de la Conferencia Internacional Permanente de la Inspección Educativa, junto con el inspector general de Educación de Euskadi, Xabier Balerdi, la presidenta de SICI, Janie McManus, y la concejala de Educación del Ayuntamiento de Bilbao, Eider Bilbao.

Este año el encuentro tiene como lema 'La Inspección de Educación y la Investigación' y está organizado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. La Inspección Educativa de Euskadi es miembro de SICI desde 2018.

Cerca de 100 inspectores de 37 países y regiones europeas comparten experiencias y debaten durante estos días en Bilbao y, además de los profesionales presentes en el Euskalduna, las sesiones y debates están siendo seguidas vía streaming en el resto de zonas que integran el organismo, según ha informado el Ejecutivo vasco.

Durante su intervención en la apertura de la Asamblea General, la viceconsejera Begoña Pedrosa se ha referido al tema escogido este año por SICI, la investigación y la mejora de la educación, "un objetivo realmente ambicioso, pero necesario cuando hablamos del aprendizaje de los estudiantes o de su éxito". "Porque eso es precisamente en lo que debemos centrarnos, cuando hablamos de equidad y de calidad", ha manifestado.

Pedrosa se ha mostrado convencida de que la toma de decisiones de la política educativa en Euskadi debe guiarse, entre otros aspectos, teniendo en cuenta los resultados de la investigación educativa. Según ha indicado, "queremos saber qué es eficaz en educación y qué no lo es tanto, qué prácticas organizativas y pedagógicas tienen éxito y cuáles no tanto, cuál es el diagnóstico de nuestra situación, cuáles son nuestras fortalezas y en qué tenemos que mejorar. Todo ello con criterios de investigación científica".

Por ello, ha destacado tres aspectos que, a su entender, deben promoverse en la educación. Por una parte, ha citado "los procesos propios de mejora que cada centro educativo planifica y desarrolla dentro de su comunidad educativa, las decisiones que generalmente se toman observando y recogiendo datos fundamentados en momentos y resultados de aprendizaje por parte de los equipos docentes".

En su opinión, "estas pequeñas investigaciones proporcionan una respuesta inmediata a las demandas específicas de las necesidades de las escuelas".

Por otra parte, ha destacado la estrategia que el Departamento de Educación está llevando con las universidades vascas para la investigación colaborativa en materia de educación y ha detallado las "tres líneas estratégicas" en las que se impulsa esa investigación, la educación STEAM, idiomas, interculturalidad y éxito escolar, y digitalización.

"Estos proyectos aportan una nueva visión a las escuelas para promover enfoques actualizados sobre la investigación en colaboración con las universidades, y generan una nueva conciencia en el profesorado, las direcciones y la inspección", ha señalado

El tercer aspecto que se debe promover es, en su opinión, el "análisis de los resultados del alumnado", procedentes tanto de evaluaciones internas como externas.

FORMACIÓN CONTINUA

En relación a los indicadores educativos, la viceconsejera ha señalado que "en Euskadi estamos muy orgullosos de algunos de esos indicadores", entre los que ha citado la baja tasa de abandono escolar temprano, "el más bajo de Europa", y el alto porcentaje de formación continua de la población adulta. "Estamos a la cabeza de Europa en la tasa de escolaridad de los estudiantes de 16 o 17 años", ha valorado.

Finalmente, ha recordado que la investigación científica "no sólo debe describir y hacer diagnóstico", sino que tendría que tener también como objetivo ayudar a diseñar planes de mejora. "Para que la evidencia y las conclusiones de la investigación respalden nuestra tesis y nuestras ideas previas", ha precisado.

La viceconsejera se ha mostrado convencida de que las conclusiones de la asamblea estarán orientadas "a mejorar la calidad, la equidad y la inclusión del alumnado de las escuelas de nuestro sistema educativo", ya que es "los principales objetivos y beneficiarios de este tipo de reuniones".

El encuentro que estos días se está desarrollando en Bilbao pretende ser un foro en el que analizar prácticas comunes para la mejora de la calidad y la equidad de los sistemas educativos y compartir buenas prácticas e investigaciones.

Las jornadas buscan la mejora de las inspecciones y de las competencias profesionales, la asociación y cooperación entre las inspecciones a nivel internacional, así como la participación de todos ellos en el debate internacional sobre evaluación y mejora de la calidad en la educación.

Tras la apertura del encuentro, la primera conferencia ha corrido a cargo de la Inspección de Euskadi, bajo un título 'The role of inspection: Improving the Educational System by research' (El papel de la Inspección: mejorar el sistema educativo a través de la investigación).

Responsables de la Inspección del Departamento de Educación del Gobierno Vasco han trasladado la experiencia de Euskadi en esta cuestión.

Además de la Asamblea General que celebra estos días, a lo largo del año SICI organiza, asimismo, tres talleres internacionales para trabajar y llevar a cabo una puesta en común sobre conclusiones de carácter internacional, en relación al tema seleccionado. Uno de estos talleres se desarrolló en Euskadi el pasado año en Vitoria en torno a la inclusión, la equidad, la calidad y la mejora educativa.

Antes del inicio de la Asamblea General, este pasado miércoles, el Departamento de Educación ofreció un recibimiento a las delegaciones participantes, que incluía una presentación sobre el sistema vasco de Formación Profesional y una visita cultural al Museo Guggenheim.

Los inspectores que estos días participan en la asamblea anual de SICI provienen de países y regiones como Luxemburgo, Madeira, Estonia, Austria, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Noruega, Finlandia, Georgia, Tirol del Sur o Países Bajos, entre otros muchos, han explicado desde la Consejería que dirige Jokin Bildarratz.