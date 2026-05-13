El centro TUMO Bilbao Bizkaia impartirá el próximo curso aprendizaje en competencias STEAM a un millar de estudiantes

Inauguración del centro TUMO Bilbao-Bizkaia en Azkuna Zentroa - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa", la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao han inaugurado este miércoles el Centro TUMO Bilbao Bizkaia, ubicado en Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao y que ofrecerá el próximo curso aprendizaje gratuito en competencias STEAM a un millar de adolescentes. De manera previa, este verano se impartirán unas 'Summer Sessions', con 80 plazas.

Las tres entidades colaboran en este proyecto de creación, por primera vez en el Estado, de un Centro TUMO para Tecnologías Creativas, que cuenta con una inversión para la adecuación del espacio y su apertura de unos 10 millones de euros por parte de la Fundación "la Caixa" en los próximos cuatro años.

Desde su creación, el programa internacional TUMO ha sumado con más de 60.000 estudiantes en centros en diferentes localidades de Armenia (país precursor de esta metodología), así como en ciudades como París, Berlín, Tirana, Mannheim, Lisboa, Coimbra o Los Ángeles.

La Fundación "la Caixa" ha firmado un acuerdo con TUMO Armenia para replicar en Bizkaia este modelo educativo gratuito y extraescolar donde adolescentes de 12 a 18 años, junto con coaches y profesionales del sector creativo y tecnológico, "eligen libremente aquello que les entusiasma y desarrollan su porfolio personal y profesional".

Durante el curso 2026-2027, el Centro TUMO Bilbao Bizkaia tendrá capacidad para acoger a un millar de estudiantes, distribuidos en seis 'Learning Groups', de aproximadamente 170 jóvenes cada uno. El centro estará abierto de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 y los sábados de 9.00 a 13.00, con turnos específicos que se asignarán una vez completado el proceso de inscripción.

Cada adolescente asistirá al programa durante cuatro horas semanales, en un modelo dirigido a una población estudiantil diversa, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades entre este colectivo.

Las inscripciones se abren oficialmente este miércoles en la web bilbaobizkaia.tumo.es, con un canal previo de contacto mientras se validan los formularios, y el programa comenzará el 5 de octubre de 2026, fecha en la que el centro acogerá a sus primeros estudiantes.

En su fase inicial, el centro contará con ocho áreas de aprendizaje: robótica, fotografía, desarrollo de videojuegos, diseño gráfico, cine, programación, música y animación.

A partir de septiembre de 2027, está prevista la incorporación de dos nuevas áreas: modelado 3D e inteligencia artificial generativa, lo que ampliará aún más la oferta formativa. Desde el curso 2027-2028, la capacidad del centro crecerá hasta los 1.500 usuarios anuales.

Antes del inicio del curso, el centro desarrollará visitas y sesiones a centros educativos, entidades del Tercer Sector, organizaciones culturales, universidades y otros agentes del ecosistema local. Paralelamente, se organizarán jornadas de puertas abiertas dirigidas a familias y jóvenes, con el objetivo de dar a conocer el espacio y su modelo pedagógico.

Como actividad previa al curso, se celebrarán las 'Summer Sessions', que ofrecerán 80 plazas en total. Estas sesiones consistirán en experiencias intensivas como "píldoras" de las áreas impartidas a partir del comienzo del curso en octubre. Tendrán lugar del 29 de junio al 3 de julio, con un formato de cinco sesiones de cuatro horas diarias, hasta un total de 20 horas de formación.

MARCAR LA DIFERENCIA

Durante el acto de inaguración, la directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", Esther Planas, ha confiado en que el centro "puede marcar una diferencia significativa" en la vida de los jóvenes de Bizkaia, gracias a "gracias a un modelo innovador y creativo de aprendizaje en competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), pensado para adolescentes y de acceso gratuito".

"El centro representa una nueva forma de entender la educación: un modelo innovador que pone el talento de la juventud en el centro y los prepara para afrontar los retos del futuro", ha destacado.

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha reiterado la confianza del Ayuntamiento en "el talento" de los jóvenes y en la capacidad de la ciudad para "abrirles caminos de futuro".

En este marco, ha dicho, "la llegada de TUMO supone una oportunidad extraordinaria para que nuestras y nuestros jóvenes exploren, creen y desarrollen habilidades clave para el presente y el mañana". "Queremos despertar vocaciones, fortalecer el espíritu crítico y fomentar la creatividad, todo ello desde los valores, porque creemos que una ciudad que invierte en su juventud es una ciudad que cuida su presente y construye su futuro con orgullo", ha apuntado.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha subrayado que TUMO requiere "solo una condición: querer aprender" para poder acceder a su formación, que plantea "una nueva forma de acercarse al conocimiento y a la creatividad".

Etxanobe ha defendido que "los retos del futuro no se van a resolver solo con código, sino con personas capaces de pensar de manera diferente, de imaginar soluciones que todavía no existen y de crear lo que aún no se ha creado". En este sentido, ha valorado un modelo que, "en un mundo de pantallas, propone también salir de ellas, trabajar con las manos, colaborar en persona y construir cosas reales junto a otros jóvenes".

Marie Lou Papazian, fundadora y chief executive officer de TUMO, ha destacado que el centro en Azkuna Zentroa se abre "con socios cuyos valores coinciden" con los impulsores de TUMO, "al servicio de la juventud de Bilbao y de Bizkaia.

Finalmente, Pegor Papazian, chief development officer de TUMO, ha afirmado que, como persona cuya lengua materna (el armenio) "es hablada por un número reducido de personas", el hecho de que el programa TUMO "se traduzca y se ofrezca en euskera es especialmente significativo".