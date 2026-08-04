Cerca de 600 personas inscritas en las bolsas temporales para cubrir más de 200 vacantes en ayuntamientos vascos

Archivo - El Gobierno Vasco amplía el plazo de inscripción a las bolsas temporales de secretaria, intervención y tesorería - GOBIERNO VASCO - Archivo

BILBAO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 600 personas se han inscrito en las bolsas temporales impulsadas por el Gobierno Vasco para cubrir los cerca de 200 puestos vacantes existentes en los ayuntamientos de Euskadi. Las pruebas se celebrarán el próximo 21 de septiembre con el objetivo de disponer a final de año de bolsas operativas que permitan cubrir las necesidades de los consistorios, según ha informado el departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

La convocatoria, promovida para disponer de personal cualificado que permita atender las necesidades de las entidades locales, ha sido "un éxito" y permitirá cubrir el mayor número posible de plazas de secretaría, intervención y tesorería.

Bajo la denominación de personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional se integran los secretarios y secretarias, encargados de velar por la legalidad de las decisiones municipales; los interventores e interventoras, responsables del control económico y del uso adecuado de los recursos públicos; y los tesoreros y tesoreras, que garantizan la liquidez municipal y el correcto desarrollo de los pagos.

Se trata, tal como ha subrayado el Gobierno Vasco, de "figuras clave para el buen funcionamiento de cualquier ayuntamiento de Euskadi", sobre todo en los municipios de menor tamaño, ya que desempeñan importantes labores de secretaría, intervención y tesorería.

"Es por eso por lo que los ayuntamientos se encuentran en una situación especialmente compleja porque solo alrededor del 50% de los 400 puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional están ocupados por personal titular", ha indicado.

A juicio del Ejecutivo de Euskadi, "esta situación se ha visto agravada, además, por la falta de relevo generacional, las jubilaciones acumuladas en los últimos años y, sobre todo, por la incertidumbre jurídica derivada de los recursos interpuestos contra las ofertas públicas de empleo, procesos de estabilización y bolsas temporales anteriores".

"Estas impugnaciones han dado lugar a suspensiones cautelares, anulaciones judiciales y cuestiones de inconstitucionalidad elevadas al Tribunal Constitucional, generando una prolongada incertidumbre jurídica en la administración local", ha aseverado.

El departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha precisado que todo ello "ha dificultado la cobertura ordinaria de estos puestos y ha obligado a las instituciones a reforzar las vías de provisión temporal para garantizar la continuidad del servicio público local".

Ante este contexto, el Gobierno Vasco, en coordinación con las diputaciones forales y Eudel, ha impulsado nuevas bolsas temporales con seguridad jurídica para dar respuesta a las necesidades de cobertura de los ayuntamientos.

El objetivo principal es cubrir el mayor número posible de plazas reservadas a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional y ofrecer "una respuesta eficaz, coordinada y estable a las entidades locales".

Las pruebas correspondientes a esta convocatoria se celebrarán el próximo 21 de septiembre en Landako de Durango (Bizkaia), con el fin de constituir unas bolsas adecuadas y activas para finales de año.

Además de esta convocatoria, las instituciones competentes están prestando apoyo a los ayuntamientos que optan por crear sus propias bolsas. Asimismo, se han realizado nombramientos provisionales para sostener la actividad municipal.

De esta manera, las instituciones vascas reiteran "su voluntad de ofrecer una respuesta coordinada a una situación tan compleja, prolongada y judicializada". El Gobierno Vasco reafirma su defensa del marco competencial vasco y su determinación de seguir actuando con responsabilidad institucional para garantizar la cobertura de estos puestos esenciales para el funcionamiento de los ayuntamientos.

"MARCO COMPETENCIAL RECONOCIDO"

El Ejecutivo de Euskadi ha subrayado que se cuenta "con un marco competencial sólido y reconocido para actuar en esta materia, sustentado en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, el Estatuto de Gernika, la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL) y el Real Decreto 128/2018".

Además, ha recordado que, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, se introdujo una disposición "que reconocía expresamente a Euskadi todas las facultades previstas en el artículo 92 bis de la LBRL".

"Aunque dicha disposición fue anulada por el Tribunal Constitucional en abril de 2024 (STC 67/2024), la sentencia no cuestionó el fondo competencial, sino el uso inadecuado de la Ley de Presupuestos como instrumento normativo", ha resaltado.

En diciembre de 2024, el Congreso aprobó la Ley Orgánica1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que modificaba nuevamente la LBRL otorgando la competencia en esa materia a Euskadi. Esta modificación fue recurrida ante el TC por el PP.