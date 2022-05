Cerdán: "El PP roba cuando está en el Gobierno, miente cuando está en la oposición y no cumple con la Constitución"

El secretario de organización del PSOE dice que Feijóo no preside un partido político, sino "una representación de lobbys e intereses"

SAN SEBASTIÁN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado que "el PP roba cuando está en el Gobierno, miente cuando está en la oposición y no cumple con la Constitución", ya que "sigue sin renovar el Consejo del Poder Judicial".

Asimismo, ha criticado que Alberto Núñez Feijóo, "no preside un partido político, sino una representación de lobbys e intereses ahí metidos". "Eso no es un partido. Los partidos vienen a trabajar por los intereses de los ciudadanos de este país, no de lobbys", ha manifestado.

Cerdán ha participado este sábado en la inauguración de la nueva Casa del Pueblo Froilán Elespe de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), en la calle Kalbario 7, donde ha calificado a Feijóo de "falso moderado y casi ultra", con el "único propósito de generar crispación", por lo que se ha convertido en un "populista incendiario".

En el acto de inauguración de la nueva sede han intervenido también el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y el alcalde de Lasarte, Agustín Valdivia.

Además, han acudido numerosos dirigentes y militantes socialistas como Idoia Mendia, Miguel Ángel Morales, Jesús Eguiguren, la exalcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía, el delegado del Gobierno central en Euskadi, Denis Itxaso, la diputada foral Rafaela Romero y el consejero Iñaki Arriola.

En su intervención, el dirigente del PSOE ha recordado que

Lasarte-Oria fue "castigado por el terrorismo" de ETA y "nunca ha sido fácil ser socialista, bien lo saben aquí". "Nunca lo es para quien quiere cambiar y mejorar las cosas", ha añadido.

Cerdán ha puesto en valor el "legado histórico" de los socialistas y ha lamentado que "ahora se está creando cierto clima de crispación", para añadir que "la derecha, ayudada de los poderes mediáticos, está en esa antipolítica, crispación y hasta ese odio a los políticos y a la política, pero la política importa". "Como socialistas tenemos que reivindicar la buena política que hace que la vida de la gente mejore", ha sostenido.

En este contexto, ha recordado que el Gobierno socialista puso en marcha "los ERTES, que salvaron miles de empleos, el ingreso mínimo, subida del SMI, la Ley de Eutanasia, la revalorización de las pensiones, consiguió los Fondos Europeos, los ICOs, el bono de alquiler joven, el bono cultural, la reforma laboral, la ley agraria, el teléfono 024 para la lucha contra el suicidio o el Decreto de ayudas contra las consecuencias de la guerra de Ucrania".

Frente a ello, ha señalado que los gobiernos de las derechas plantearon "recortes" a las crisis. "Cuca Gamarra insinúa que igual a Pedro Sánchez le están chantajeando con información del teléfono, ¿se puede ser más insensato y antipatriota?", ha cuestionado, para señalar que "igual se cree el ladrón que todo el mundo es de su condición".

A su juicio, no se puede hacer una oposición "más irresponsable", que "pone en riesgo la convivencia y lo alienta".

En este punto, ha manifestado que se ha intentado "vender" a Feijóo en los medios de comunicación como un político "dialogante y moderado, pero es todo lo contrario, es el falso moderado". "Llegó a la presidencia del PP tapando la corrupción en un acuerdo con Ayuso y Bonilla para echar a Casado y no hablar de su hermano, de su prima, de su hermana", ha apuntado.

Por ello, ha subrayado que el "pecado original" del líder del PP es "tapar la corrupción" y le ha acusado también de formar gobierno en Castilla y León con la ultraderecha "mercadeando con las mujeres".

"Tanto que defiende la Constitución, Feijóo sigue sin renovar el Consejo del Poder Judicial, sigue incumpliéndola. No apoyó las ayudas para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania", ha reprochado, para asegurar que "a Feijóo se le ha quedado grande este país".