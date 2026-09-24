Cerrada la zona de la playa de Orio (Gipuzkoa) por el incendio del barco, que se prolonga más de lo esperado

Incendio en una embarcación en Orio - AYUNTAMIENTO ORIO

SAN SEBASTIÁN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Orio ha explicado que el incendio registrado este jueves en una embarcación, por el que dos personas han tenido que ser trasladadas al Hospital Donostia de la capital guipuzcoana como consecuencia del fuego, se está prolongando "más de lo esperado", por lo que se ha decidido cerrar la playa de la localidad guipuzcoana de forma preventiva.

Desde el Consistorio han apuntado que, aunque en un principio se pensaba que el incendio registrado en la mañana de este jueves en una embarcación "se controlaría con rapidez", las labores de extinción "se están prolongando más de lo esperado debido a las dificultades para llegar al lugar donde se encuentra el incendio".

Así, en el municipio "se está acumulando más humo del previsto" y, además, los líquidos que se están utilizando para sofocar el fuego y los restos generados por el incendio "están llegando a la riera".

En esa línea, han señalado que los parámetros de las mediciones realizadas en estos momentos "no revisten gravedad", pero los servicios de emergencia "han recomendado evitar el deporte al aire libre y las actividades en zonas de playa y ríos". Salud Pública ha recomendado cerrar las ventanas en las localidades guipuzcoanas de Aia y Orio.

Hasta el momento, por la dirección del viento, el humo no ha afectado de forma significativa a la zona de playa y, por ello, se ha mantenido abierta. No obstante, ante la posibilidad de que cambie la dirección del viento, como medida preventiva se cerrará la zona.