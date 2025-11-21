Cerrados los puertos de Opakua y Herrera en Álava, y es necesario el uso de cadenas en el puerto de Bernedo

Paseantes cubiertos de nieve durante la llegada de una masa de aire ártico, a 21 de noviembre de 2025, en Vitoria, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Opakua y Herrera están cerrados al tráfico y es necesario el uso de cadenas en el puerto de Bernedo, a causa de las precipitaciones de nieve que hacen que continúe activado el 'Programa Operativo de Vialidad Invernal' en periodo de 'Emergencia', para garantizar el buen estado de la red viaria Alavesa.

En un comunicado, la Diputación Foral de Álava ha señalado que el dispositivo establece un total de 51 medios humanos y 19 equipos quitanieves, además de 20 equipos que han estado trabajando en carreteras de prioridad II y III y tres patrullas de Miñones, según necesidades.