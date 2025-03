El certamen literario 'Gazte Hitzak' premia los mejores nanorrelatos y cuentos de la edición de 2025

En esta edición se han recibido 120 nanorrelatos y 18 cuentos

VITORIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concurso literario juvenil 'Gazte Hitzak', que se puso en marcha el pasado mes de enero, ha dado a conocer las personas ganadoras de este certamen, dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, dentro del programa de creación joven 'Sortzen', que cuenta con la colaboración del Servicio de Cultura y el de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria, la Escuela de Arte y Superior de Diseño del País Vasco IDArte y el patrocinio de Laboral Kutxa.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que el concurso incluye los géneros del nanorrelato y el cuento, así como que la temática elegida para este año ha sido sabores.

Una vez cerrado el plazo de recepción de textos, el jurado formado por el escritor Xabier Olaso y la narradora Dorleta Kortazar ha elegido a las personas ganadoras de esta edición. Para ello, han tenido en cuenta aspectos como la calidad de los relatos, la aproximación al tema, la corrección y la originalidad.

"Nos gustaría destacar de manera especial los diferentes, ricos y variados enfoques que muchos participantes han utilizado en sus relatos a la hora de vincular el tema sabores, orientados por la lengua y las papilas gustativas que podrían ser más convencionales, pero también han existido concepciones totalmente distintas para abordar el tema", han destacado.

Las personas ganadoras de 'Gazte Hitzak 2025' en la categoría de nanorrelato han sido June García y Aitana Cereijo, de 12 a 15 años, e Iker Pérez y Alejandra Alonso, de 16 a 18 años. Por su parte, Uxue Pérez y Marieta Martinez de Arenaza han sido galardonadas en la categoría de cuentos de 18 a 24 años y Mikel Utrera y June Casamayor, en la de 18 a 24 años. Los trabajos se pueden leer en la página web de 'Gazte hitzak'.

Los ganadores tienen varios premios. En el caso de los nanorrelatos recibirán 100 euros y un vale-regalo de 75 euros para gastar en una librería de Vitoria-Gasteiz. Los cuentos, por su parte, recibirán 250 euros y un vale-regalo de 75 euros para gastar en una librería de Vitoria-Gasteiz.

Además, los autores de los cuentos premiados tendrán la oportunidad de trabajar en sus obras de la mano del escritor Xabier Olaso y la narradora Dorleta Kortazar. Les ofrecerán 10 horas de apoyo y asesoramiento creativo a cada uno de los cuatro premiados.

En paralelo, los nanorrelatos y cuentos premiados serán ilustrados por estudiantes de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Euskadi IDarte y formarán parte de una publicación y una exposición itinerante que dará su comienzo tras la entrega de premios en el Centro Cultural Montehermoso el próximo 31 de mayo.

PARTICIPACIÓN

En esta edición 2025, se han recibido un total de 120 nanorelatos, de los que 32 fueron descalificados por superar el número de caracteres (300) o por no ajustarse al tema (sabores). Por ello, han sido 88 los que han entrado en concurso, 56 en castellano y 32 en euskera.

En cuanto al otro género, el cuento, se han recibido 18 textos, de los cuales se han eliminado 5 por no ser cuentos, por no ajustarse al número de palabras establecido (1.000-1.500 palabras) o por no guardar relación con el tema de la edición (sabores). Finalmente, la selección se ha hecho entre 13 textos, 6 en castellano y 7 en euskera.