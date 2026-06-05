Un choque entre dos turismos en la A-8, en Galdakao (Bizkaia), causa dos heridos y retenciones en sentido Bilbao

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BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un choque entre dos turismos en la A-8, en Galdakao (Bizkaia), ocurrido a las cuatro de la tarde de este viernes, ha causado dos heridos y retenciones en sentido Bilbao que se mantienen minutos antes de las seis de la tarde, según ha informado del Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

Tras el siniestro, los vehículos accidentados han quedado en la vía ocupando dos carriles de la A-8, en sentido Bilbao, lo que provoca desde ese momento retenciones de entre 3 y 4 kilómetros. Las grúas han llegado al lugar para retirar los turismos.

Por su parte, dos de los ocupantes de los vehículos implicados han resultado heridos y han sido trasladados en ambulancia al hospital de Cruces.