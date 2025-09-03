Cielo nuboso y descenso de temperaturas este jueves en Euskadi

Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 3 septiembre 2025 18:50
BILBAO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi descenso de las temperaturas y algo de lluvia, aunque el tiempo tenderá mejorar durante la tarde.

Durante la mitad del día se registrarán muchas nubes, sobre todo en la mitad norte, con lluvias que afectarán especialmente a la vertiente cantábrica.

A partir de la tarde se abrirán claros cada vez más amplios y la lluvia tenderá a remitir definitivamente. Las temperaturas máximas bajarán de manera acusada en muchos puntos y rondarán los 21-24 grados. El viento predominará del noroeste y del norte.

