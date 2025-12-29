Cielos cubiertos y algunas precipitaciones en la vertiente cantábrica este martes en Euskadi

Cielo cubierto - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una jornada con descenso de las temperaturas y cielos cubiertos durante todo el día.

A primeras horas del martes las nubes bajas irán en aumento en todas las comarcas, y habrá algo de lluvia durante las horas diurnas, sobre todo en la vertiente cantábrica. Por la tarde la cota de nieve bajará hasta los 1200-1300 metros, coincidiendo con el declive de las precipitaciones.

El viento soplará del oeste a primeras horas, pasará a componente noroeste por la mañana y norte a partir de la tarde. Las temperaturas máximas descenderán, sobre todo en la zona cantábrica, con valores que apenas superarán los 10 °C y mínimas sin muchos cambios.