Cielos nubosos en Euskadi este lunes, con temperaturas máximas de 20 grados

Archivo - Cielo muy nuboso en Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi más nubosidad y algunos chubascos. En la mitad norte las nubes bajas serán abundantes y el cielo estará nublado durante todo el día.

En la mitad sur, se registrarán nubes y claros al inicio, pero después las nubes de evolución ganarán terreno. Se producirán chubascos ocasionales de carácter tormentoso a partir de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 20 grados y el viento soplará del norte desde la mañana.