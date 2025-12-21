Cielos nubosos con precipitaciones escasas y temperaturas bajas este lunes en Euskadi

Cielo muy nuboso en el monte Kolitza, en Balmaseda (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi predominio de las nubes, pero las precipitaciones serán escasas. Habrá cielos nubosos, con nubosidad más abundante por la tarde, cuando las precipitaciones serán más probables.

Durante la mañana podría llover en puntos cercanos a la costa. La cota de nieve rondará los 800-1.000 metros. El viento soplará del suroeste, con rachas fuertes en el litoral. Las temperaturas seguirán sin cambios, con heladas en puntos de Álava.